Germania, Zew: fiducia in crescita a ottobre ma meno delle previsioni

(Teleborsa) - Migliora l'indice ZEW tedesco a ottobre. L'indice anticipatore si è portato, infatti, a 39,3 punti dai 37,3 punti di settembre.Il dato, elaborato dall', è tuttaviache stimavano un aumento fino a 41,2 punti.che si portano a -80 punti da -76,4 punti, più delle attese che indicavano un livello di -75 punti., che si è portato a 22,7 punti da 26,1 punti.