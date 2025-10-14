Germania, Zew: fiducia in crescita a ottobre ma meno delle previsioni

(Teleborsa) - Migliora l'indice ZEW tedesco a ottobre. L'indice anticipatore si è portato, infatti, a 39,3 punti dai 37,3 punti di settembre.
Il dato, elaborato dall'Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute
, è tuttavia peggiore delle attese degli analisti
che stimavano un aumento fino a 41,2 punti.Peggiorano, invece, le aspettative sulle condizioni attuali
che si portano a -80 punti da -76,4 punti, più delle attese che indicavano un livello di -75 punti.Scivola anche l'indicatore relativo alla Zona Euro
, che si è portato a 22,7 punti da 26,1 punti.(Foto: © Davide Fiorenzo De Conti / 123RF)