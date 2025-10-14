Gevi, round seed da 2,7 milioni di euro con 360 Capital e CDP Venture Capital

Eni

(Teleborsa) -, startup specializzata nella progettazione di turbine micro eoliche verticali intelligenti, ha chiuso un. L'operazione è stata guidata dalla società internazionale di venture capital 360 Capital, attraverso il fondo Poli360, insieme a CDP Venture Capital (con il coinvolgimento del Fondo Acceleratori, del Fondo Co-Investimento MiSE e del Fondo ToscanaNext). Ha inoltre partecipato al round la società d'investimento britannica NextSTEP One.Le risorse raccolte con questo round saranno destinate all'industrializzazione del prodotto - con l'avvio della produzione in serie delle turbine - allo sviluppo tecnologico, con il potenziamento dell'AI di controllo e nuove versioni della turbina. Contestualmente al closing del round, la società ha annunciato l'. Con precedente esperienza in startup e scaleup insieme a diversi anni nella consulenza strategica, guiderà la fase di scaleup, affiancando i founder nel percorso di industrializzazione e crescita internazionale.Gevi è stata: Emanuele Luzzati (CEO & Head of Engineering), Edoardo Simonelli (Head of Products) e Soufiane Essakhi (Head of Operations). Ha sviluppato la prima turbina micro eolica ad asse verticale auto-apprendente, capace di adattarsi in tempo reale al vento grazie a sistemi di intelligenza artificiale che regolano dinamicamente l'angolo delle pale. L'azienda oggi ha un team di 10 persone con sede di R&D a Pisa e uffici commerciali e operativi a Roma. La missione di GEVI è portare sul mercato una soluzione di energia rinnovabile modulare, distribuita, silenziosa e a km zero, complementare al fotovoltaico e integrabile anche in contesti urbani. L'azienda è stata accelerata da Zero, acceleratore Cleantech della Rete Nazionale Acceleratori di CDP Venture Capital con Main Partnere lanciato assieme aed Elis."Con questo round di investimento possiamo portare sul mercato un nuovo paradigma dell'eolico, offrendo una soluzione distribuita e modulare capace di arrivare dove il fotovoltaico e l'eolico tradizionale non riescono - spiega- Il supporto ricevuto ci permette di trasformare la nostra tecnologia in un prodotto scalabile e industriale, accelerando il contributo di Gevi alla transizione energetica. Grazie alla fiducia degli investitori saremo in grado di dare forza a un'idea radicale: turbine che imparano dal vento e dialogano con la natura, trasformando in energia ciò che prima veniva disperso"."Siamo orgogliosi di supportare Gevi, che grazie all'intelligenza artificiale rende il microeolico scalabile e cost-efficient - aggiunge- La turbina lavora in sinergia con il solare, assicurando un modello di energia distribuita più resiliente ed efficiente, rispondendo concretamente alle sfide della transizione energetica"."Siamo molto contenti di accompagnare Gevi nella prossima fase di crescita e internazionalizzazione, dopo averla sostenuta durante il percorso di accelerazione - dichiara- Il team ha dimostrato la capacità di trasformare la ricerca avanzata in soluzioni scalabili ad alto impatto, unendo visione tecnologica e concretezza industriale in un settore chiave per la transizione energetica. Crediamo fortemente nel potenziale della loro turbina intelligente per rivoluzionare l'energia distribuita, con l'ambizione di portare l'eolico urbano su scala europea".