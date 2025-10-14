Google punta sull'India, 15 miliardi per data center AI

Google

(Teleborsa) -investirà 15 miliardi di dollari per costruire data center dedicati all'intelligenza artificiale nell'India meridionale. Lo ha annunciato il, durante un evento.Il progetto sarà implementato nei prossimi cinque anni e diventerà il più grande hub di intelligenza artificiale di Google al mondo al di fuori degli Stati Uniti, ha aggiunto Kurian.Il Ministro per lo Sviluppo delle Risorse Umane dello stato indiano dell'Andhra Pradesh, Nara Lokesh, ha stimato il costo del progetto da 1 gigawatt a 10 miliardi di dollari.L'accordo arriva dopo "un anno di intense discussioni e sforzi incessanti" ed "è solo l'inizio", ha dichiarato Lokesh in un post sulla piattaforma social X.Le aziende stanno incrementando gli investimenti in infrastrutture per tenere il passo con la crescente domanda globale di servizi cloud, man mano che i servizi di intelligenza artificiale diventano sempre più popolari.L'India sta attraendo sempre più attori multinazionali, come Microsoft e AWS, per investire nelle infrastrutture cloud e di intelligenza artificiale del Paese.