I listini europei aprono in rosso, Milano la peggiore: si salvano solo le utilities

(Teleborsa) - Seduta no per la Borsa di Milano
, che fa molto peggio degli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo.
A Piazza Affari
in positivo solo il settore delle utilities, seppure con guadagni marginali.
A Parigi spicca il crollo di Michelin
dopo che il gruppo ha rivisto al ribasso
le previsioni per l’intero esercizio 2025
, citando condizioni di mercato peggiori del previsto in Nord America, che hanno eroso volumi e margini. La società prevede ora un utile operativo segmentale
, a cambi costanti, compreso tra 2,6 e 3 miliardi di euro, rispetto a una precedente stima superiore ai 3,4 miliardi. Anche il free cash flow
prima di operazioni M&A è stato ridotto a una forchetta tra 1,5 e 1,8 miliardi di euro, penalizzato dal deprezzamento del dollaro
.
A Londra invece vola easyJet
sulle voci riportate in Italia dal Corriere della Sera che vorrebbero Mediterranean Shipping Company
(MSC) interessata a investire nella compagnia aerea low cost insieme ad un fondo d’investimento
. La testata ha comunque sottolineato che si tratta di valutazioni preliminari.
Sul fronte macroeconomico, aumentano più delle attese
, nel Regno Unito
, i disoccupati
richiedenti un sussidio (claimant count
): a settembre sono risultati in salita di 25.800 unità, dopo aver riportato un calo di 2.000 unità ad agosto (rivisto da un preliminare di +17.400). Il dato, pubblicato dall'Office for National Statistics (ONS), si confronta con l'aumento di 10.300 unità stimato dal consensus.
Intanto cresce
l'inflazione
in Germania
. Lo segnalano i dati pubblicati dall'ufficio statistico federale Destatis, in linea con i dati di fine mese, che indicavano un incremento del 2,4% su base annua, rispetto al +2,2% rilevato nel mese precedente.
L'Euro / Dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,156. L'Oro
prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,29%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,15% e continua a trattare a 58,81 dollari per barile.
Torna a salire lo spread
, attestandosi a +92 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,43%. Tra le principali Borse europee
in rosso Francoforte
, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,85%, poco mosso Londra
, che mostra un -0,16%, e spicca la prestazione negativa di Parigi
, che scende dello 0,71%.
A Piazza Affari, il FTSE MIB
è in calo (-1,17%) e si attesta su 41.673 punti; sulla stessa linea, giornata negativa per il FTSE Italia All-Share
, che continua la seduta a 44.273 punti, in calo dell'1,19%.
In ribasso il FTSE Italia Mid Cap
(-1,28%); sulla stessa linea, pessimo il FTSE Italia Star
(-1,57%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, A2A
avanza dell'1,02%.
Si muove in modesto rialzo Enel
, evidenziando un incremento dello 0,56%.
Bilancio positivo per Snam
, che vanta un progresso dello 0,51%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Buzzi
, che ottiene -3,25%. Banco BPM
scende del 3,00%.
Calo deciso per Amplifon
, che segna un -2,85%.
Sotto pressione Stellantis
, con un forte ribasso del 2,72%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Ascopiave
(+0,81%) e Rai Way
(+0,67%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su WIIT
, che continua la seduta con -4,25%.
Soffre Carel Industries
, che evidenzia una perdita del 2,79%.
Preda dei venditori Safilo
, con un decremento del 2,73%.
Si concentrano le vendite su Sesa
, che soffre un calo del 2,53%.