Tutti positivi i Mercati del Vecchio Continente in avvio, a Milano svetta Leonardo

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Apertura di ottava senza scossoni quindi dopo ile la cattura del presidente Maduro, nel fine settimana. Il Presidente Usa Trump ha anche minacciato il Messico e la Colombia.Sul fronte macro, incon il tasso di disoccupazione giovanile più basso mai registrato. Attso nel pomeriggio dagliLieve calo dell', che scende a quota 1,17. Forte rialzo per l', che segna un guadagno del 2,28%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 56,62 dollari per barile.Scende lo, attestandosi a +72 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,54%.ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,83%, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,31%, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,66%.Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,6%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata martedì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 48.356 punti.Leggermente positivo il(+0,63%); con analoga direzione, sale il(+0,77%).Tra lea grande capitalizzazione, svettache segna un importante progresso del 5,66%.Vola, con una marcata risalita del 4,59%.avanza del 3,80%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,96%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,02%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,01%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,98%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,95%.di Milano,(+4,51%),(+3,56%),(+2,22%) e(+1,94%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,13%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,23%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,69%.