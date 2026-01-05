Milano 10:49
45.668 +0,65%
Nasdaq 2-gen
25.206 0,00%
Dow Jones 2-gen
48.382 +0,66%
Londra 10:49
9.983 +0,32%
Francoforte 10:49
24.762 +0,91%

Tutti positivi i Mercati del Vecchio Continente in avvio, a Milano svetta Leonardo

Commento, Finanza, Spread
Tutti positivi i Mercati del Vecchio Continente in avvio, a Milano svetta Leonardo
(Teleborsa) - Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Apertura di ottava senza scossoni quindi dopo il blitz degli Stati Uniti in Venezuela e la cattura del presidente Maduro, nel fine settimana. Il Presidente Usa Trump ha anche minacciato il Messico e la Colombia.

Sul fronte macro, in Spagna disoccupazione in calo a dicembre con il tasso di disoccupazione giovanile più basso mai registrato. Attso nel pomeriggio dagli Stati Uniti l'indice ISM manifatturiero di dicembre.

Lieve calo dell'euro / dollaro USA, che scende a quota 1,17. Forte rialzo per l'oro, che segna un guadagno del 2,28%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 56,62 dollari per barile.

Scende lo spread, attestandosi a +72 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,54%.

Tra i listini europei ben comprata Francoforte, che segna un forte rialzo dello 0,83%, si muove in modesto rialzo Londra, evidenziando un incremento dello 0,31%, e bilancio positivo per Parigi, che vanta un progresso dello 0,66%.

Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,6%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata martedì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share, che si porta a 48.356 punti.

Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap (+0,63%); con analoga direzione, sale il FTSE Italia Star (+0,77%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, svetta Leonardo che segna un importante progresso del 5,66%.

Vola Fincantieri, con una marcata risalita del 4,59%.

Tenaris avanza del 3,80%.

Si muove in territorio positivo Saipem, mostrando un incremento del 2,96%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banco BPM, che prosegue le contrattazioni a -1,02%.

Sostanzialmente debole Terna, che registra una flessione dell'1,01%.

Si muove sotto la parità Italgas, evidenziando un decremento dello 0,98%.

Contrazione moderata per Banca MPS, che soffre un calo dello 0,95%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Avio (+4,51%), Technoprobe (+3,56%), Cembre (+2,22%) e Comer Industries (+1,94%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su NewPrinces, che continua la seduta con -3,13%.

Sottotono IREN che mostra una limatura dell'1,23%.

Deludente Ascopiave, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Fiacca Juventus, che mostra un piccolo decremento dello 0,69%.

Condividi
```