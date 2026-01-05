Tutti positivi i Mercati del Vecchio Continente in avvio, a Milano svetta Leonardo

(Teleborsa) - Acquisti diffusi sui listini azionari europei
, con il FTSE MIB
che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Apertura di ottava senza scossoni quindi dopo il blitz degli Stati Uniti in Venezuela
e la cattura del presidente Maduro, nel fine settimana. Il Presidente Usa Trump ha anche minacciato il Messico e la Colombia.
Sul fronte macro, in Spagna disoccupazione in calo a dicembre
con il tasso di disoccupazione giovanile più basso mai registrato. Attso nel pomeriggio dagli Stati Uniti l'indice ISM manifatturiero di dicembre
.
Lieve calo dell'euro / dollaro USA
, che scende a quota 1,17. Forte rialzo per l'oro
, che segna un guadagno del 2,28%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 56,62 dollari per barile.
Scende lo spread
, attestandosi a +72 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,54%. Tra i listini europei
ben comprata Francoforte
, che segna un forte rialzo dello 0,83%, si muove in modesto rialzo Londra
, evidenziando un incremento dello 0,31%, e bilancio positivo per Parigi
, che vanta un progresso dello 0,66%.
Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB
che sta mettendo a segno un +0,6%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata martedì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share
, che si porta a 48.356 punti.
Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,63%); con analoga direzione, sale il FTSE Italia Star
(+0,77%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, svetta Leonardo
che segna un importante progresso del 5,66%.
Vola Fincantieri
, con una marcata risalita del 4,59%. Tenaris
avanza del 3,80%.
Si muove in territorio positivo Saipem
, mostrando un incremento del 2,96%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banco BPM
, che prosegue le contrattazioni a -1,02%.
Sostanzialmente debole Terna
, che registra una flessione dell'1,01%.
Si muove sotto la parità Italgas
, evidenziando un decremento dello 0,98%.
Contrazione moderata per Banca MPS
, che soffre un calo dello 0,95%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Avio
(+4,51%), Technoprobe
(+3,56%), Cembre
(+2,22%) e Comer Industries
(+1,94%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su NewPrinces
, che continua la seduta con -3,13%.
Sottotono IREN
che mostra una limatura dell'1,23%.
Deludente Ascopiave
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Fiacca Juventus
, che mostra un piccolo decremento dello 0,69%.