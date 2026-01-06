Borse europee caute. Piazza Affari avanti con chip e difesa

(Teleborsa) - Epifania all'insegna della cautela per i mercati europei
, dopo i guadagni portati a casa ieri, in scia all'intervento militare USA in Venezuela. A impensierire i mercati, nonostante i nuovi record
raggiunti dalla Borsa di Tokyo
e da Wall Street
, concorre il crescere delle tensioni geopolitiche.
Giornata cruciale sotto il profilo macroeconomico: attesi i dati dei PMI dell'Eurozona
, dopo la correzione registrata a dicembre; l'inflazione francese a dicembre è cresciuta dello 0,7%, al di sotto del consensus dello 0,8%.
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,173. Lieve aumento per l'oro
, che mostra un rialzo dello 0,41%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,22%.
Sale lo spread
, attestandosi a +72 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,53%. Nello scenario borsistico europeo
trascurata Francoforte
, che resta incollata sui livelli della vigilia, resistente Londra
, che segna un piccolo aumento dello 0,55%, e si muove sotto la parità Parigi
, evidenziando un decremento dello 0,24%.
Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB
che sale dello 0,50% a 46.075 punti, proseguendo la serie positiva iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
avanza in maniera frazionale, arrivando a 48.782 punti.
Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap
(-0,05%); sulla stessa linea, sulla parità il FTSE Italia Star
(-0,14%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo STMicroelectronics
(+3,20%), DiaSorin
(+3,04%), Saipem
(+2,36%) e Telecom Italia
(+2,11%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Prysmian
, che continua la seduta con -1,14%.
Contrazione moderata per Leonardo
, che soffre un calo dello 0,85%.
Sottotono Buzzi
che mostra una limatura dello 0,78%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Avio
(+1,68%), Pirelli
(+1,28%), Fiera Milano
(+1,15%) e Maire
(+1,06%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Safilo
, che continua la seduta con -2,06%.
Scivola MARR
, con un netto svantaggio dell'1,54%.
Deludente Juventus
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Fiacca Sanlorenzo
, che mostra un piccolo decremento dell'1,14%.