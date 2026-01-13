Chiusura incolore per i listini europei. Debole Milano

(Teleborsa) - Sessione incolore per i principali listini europei
, mentre Piazza Affari archivia la seduta all'insegna della debolezza. Stabile sulla piazza di New York l'S&P-500
. A tenere banco, i dati sull'inflazione Usa di dicembre, la Fed e l'avvio della stagione delle trimestrali a stelle strisce, con le banche in prima fila, tra cui oggi JPMorgan
e BNY Mellon
.
Il Bureau of Labor Statistics ha comunicato che l’inflazione di fondo
è cresciuta leggermente meno del previsto nell’ultimo mese, alimentando l'idea che la banca centrale possa anticipare l’allentamento monetario
.
Seduta in frazionale ribasso per l'euro / dollaro USA
, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,23%. Seduta in lieve rialzo per l'oro
, che avanza a 4.609,2 dollari l'oncia. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 3,32%.
Aumenta di poco lo spread
, che si porta a +70 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,44%. Tra i listini europei
piatta Francoforte
, che tiene la parità, senza spunti Londra
, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e ferma Parigi
, che segna un quasi nulla di fatto. Sessione debole per il listino milanese
, che termina con un calo dello 0,45% sul FTSE MIB
, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità il FTSE Italia All-Share
, che si ferma a 48.338 punti. Pressoché invariato il FTSE Italia Mid Cap
(-0,16%); leggermente negativo il FTSE Italia Star
(-0,48%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione
, brillano gli energetici
favoriti dalla risalita del prezzo del petrolio
e dai possibili sviluppi in Venezuela, con Saipem
che registra un forte incremento (+4,39%). Seguono Tenaris
, che avanza di un discreto +2,82%, ed ENI
, che segna un forte rialzo del 2,15%.
Bene anche DiaSorin
che avanza dell'1,93%.
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Buzzi
, che ha archiviato la seduta a -7,16%. Pessima performance per Fincantieri
, che registra un ribasso del 4,50%. Vendite su Ferrari
, che registra un ribasso del 3,77%. Seduta negativa per Recordati
, che mostra una perdita del 3,54%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap
, D'Amico
(+4,93%), Ferretti
(+3,24%), Pharmanutra
(+3,09%) e Pirelli
(+2,29%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su ENAV
, che ha terminato le contrattazioni a -4,24%. Sotto pressione Carel Industries
, che accusa un calo del 3,46%. Scivola Cementir
, con un netto svantaggio del 3,02%. In rosso Caltagirone SpA
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,91%.