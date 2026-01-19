Borse europee in rosso orfane di Wall Street. Pesano tensioni USA-UE su dazi

Euro / dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Leonardo

Inwit

Telecom Italia

Amplifon

STMicroelectronics

Enel

Brunello Cucinelli

Pharmanutra

NewPrinces

Avio

Tamburi

Juventus

Safilo

Technogym

(Teleborsa) -per le principali borse europee dove il ritorno dello spettro dellaha fatto spostare gli investitori dagli asset più rischiosi ai beni rifugio, con oro e argento volati su nuovi massimi.Il presidente statunitenseha annunciato ulteriorisui beni provenienti da otto paesi europei che si sono mobilitati a sostegno della grande isola di territorio danese. Le tariffe, che partiranno dal 10% il 1° febbraio, dovrebbero aumentare al 25% entro il 1° giugno, a meno che gli Stati Uniti non raggiungano un accordo per l'acquisto della Groenlandia. Oltreoceanoper festività.Sul mercato valutario, l'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,54%. Forte rialzo per l', che segna un guadagno dell'1,67%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,1%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +61 punti base, mostrando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,46%.spicca la prestazione negativa diche scende dell'1,34%; tentennacon un modesto ribasso dello 0,39%; vendite a piene mani suche soffre un decremento dell'1,78%. A Piazza Affari, ilè in calo (-1,32%) e si attesta su 45.196 punti in chiusura; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che archivia la seduta a 48.025 punti, in calo dell'1,29%.Tra lea grande capitalizzazione, ben impostata, che mostra un incremento dell'1,66%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dell'1,15%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,98%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,19%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,73%.scende del 3,67%.Calo deciso per, che segna un -3,45%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,55%),(+3,18%),(+2,72%) e(+1,81%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,24%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,08%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,91%.