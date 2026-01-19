Borse europee in rosso orfane di Wall Street. Pesano tensioni USA-UE su dazi

(Teleborsa) - Bilancio negativo a fine giornata
per le principali borse europee dove il ritorno dello spettro della guerra commerciale tra USA e UE sulla questione Groenlandia
ha fatto spostare gli investitori dagli asset più rischiosi ai beni rifugio, con oro e argento volati su nuovi massimi.
Il presidente statunitense Donald Trump
ha annunciato ulteriori dazi
sui beni provenienti da otto paesi europei che si sono mobilitati a sostegno della grande isola di territorio danese. Le tariffe, che partiranno dal 10% il 1° febbraio, dovrebbero aumentare al 25% entro il 1° giugno, a meno che gli Stati Uniti non raggiungano un accordo per l'acquisto della Groenlandia. Oltreoceano Wall Street è rimasta chiusa
per festività.
Sul mercato valutario, l'Euro / dollaro USA
prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,54%. Forte rialzo per l'oro
, che segna un guadagno dell'1,67%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,1%.
Piccolo passo verso l'alto dello spread
, che raggiunge quota +61 punti base, mostrando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,46%. Tra i mercati del Vecchio Continente
spicca la prestazione negativa di Francoforte
che scende dell'1,34%; tentenna Londra
con un modesto ribasso dello 0,39%; vendite a piene mani su Parigi
che soffre un decremento dell'1,78%. A Piazza Affari, il FTSE MIB
è in calo (-1,32%) e si attesta su 45.196 punti in chiusura; sulla stessa linea, giornata negativa per il FTSE Italia All-Share
, che archivia la seduta a 48.025 punti, in calo dell'1,29%.
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, ben impostata Leonardo
, che mostra un incremento dell'1,66%.
Si muove in modesto rialzo Inwit
, evidenziando un incremento dell'1,15%.
Bilancio positivo per Telecom Italia
, che vanta un progresso dello 0,98%.
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Amplifon
, che ha chiuso a -6,19%.
Pessima performance per STMicroelectronics
, che registra un ribasso del 4,73%. Enel
scende del 3,67%.
Calo deciso per Brunello Cucinelli
, che segna un -3,45%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Pharmanutra
(+6,55%), NewPrinces
(+3,18%), Avio
(+2,72%) e Tamburi
(+1,81%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Juventus
, che ha chiuso a -3,24%.
Sotto pressione Safilo
, con un forte ribasso del 3,08%.
Soffre Technogym
, che evidenzia una perdita del 2,91%.