Milano 14:24
41.706 -1,09%
Nasdaq 13-ott
24.750 0,00%
Dow Jones 13-ott
46.068 +1,29%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
Francoforte 14:24
24.078 -1,27%

Mexedia, Paolo Bona nuovo CEO dopo dimissioni di Orlando Taddeo per motivi personali

Finanza
Mexedia, Paolo Bona nuovo CEO dopo dimissioni di Orlando Taddeo per motivi personali
(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Mexedia, società tecnologica italiana quotata a Parigi che a settembre è stata a lungo sospesa per un presunto caso di "pump and dump", ha deliberato la nomina di Paolo Bona a Chief Executive Officer (CEO). Già Consigliere Delegato e Chief Business Officer (CBO) di Mexedia, Paolo Bona subentra a Orlando Taddeo, che ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi personali.

Nella medesima riunione, il Consiglio ha anche deliberato la cooptazione di Augusto Pellegrini quale consigliere, rafforzando ulteriormente la composizione e le competenze dell'organo amministrativo in coerenza con i migliori standard di governance.

La nomina di Paolo Bona "rappresenta un passaggio naturale nel percorso di crescita di Mexedia, rafforzando la struttura manageriale e garantendo piena continuità strategica e operativa", si legge in una nota.

Con una consolidata esperienza in ambito finanziario e industriale, il nuovo CEO guiderà il management nel perseguimento dei piani di sviluppo del Gruppo, in coerenza con la visione e i valori che ne hanno ispirato la creazione e l'evoluzione; il Consiglio di Amministrazione ha conferito a Paolo Bona tutte le deleghe operative e gestionali.
Condividi
```