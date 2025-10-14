Mexedia, Paolo Bona nuovo CEO dopo dimissioni di Orlando Taddeo per motivi personali

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Mexedia
, società tecnologica italiana quotata a Parigi che a settembre è stata a lungo sospesa
per un presunto caso di "pump and dump", ha deliberato la nomina di Paolo Bona a Chief Executive Officer (CEO)
. Già Consigliere Delegato e Chief Business Officer (CBO) di Mexedia, Paolo Bona subentra a Orlando Taddeo, che ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi personali.
Nella medesima riunione, il Consiglio ha anche deliberato la cooptazione di Augusto Pellegrini quale consigliere
, rafforzando ulteriormente la composizione e le competenze dell'organo amministrativo in coerenza con i migliori standard di governance.
La nomina di Paolo Bona "rappresenta un passaggio naturale nel percorso di crescita
di Mexedia, rafforzando la struttura manageriale e garantendo piena continuità strategica e operativa", si legge in una nota.
Con una consolidata esperienza in ambito finanziario e industriale, il nuovo CEO guiderà il management nel perseguimento dei piani di sviluppo del Gruppo, in coerenza con la visione e i valori che ne hanno ispirato la creazione e l'evoluzione; il Consiglio di Amministrazione ha conferito a Paolo Bona tutte le deleghe operative e gestionali
.