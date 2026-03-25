Elica, Casoli: certo che Luca Barboni saprà raccogliere testimone CEO e guidarci verso nuova fase

(Teleborsa) - "Dobbiamo ringraziare Giulio Cocci per lo straordinario lavoro fatto
in questi cinque anni da CEO e ancor prima ricoprendo altri ruoli in azienda. Elica è oggi riconosciuta come leader non solo per i suoi prodotti iconici ma per la sua capacità di innovare continuamente il mercato diventando un player credibile nel cooking". Lo ha commentato Francesco Casoli, presidente
di Elica
, dopo le dimissioni di Giulio Cocci e la nomina di Luca Barboni a nuovo CEO
.
"Sono certo che Luca Barboni saprà raccogliere il testimone
e guidare Elica verso una nuova fase della sua straordinaria avventura - ha aggiunto - La profonda conoscenza della nostra realtà e le sue capacità costituiranno un valore aggiunto importante per il plasmare il prossimo futuro. A Giulio un sentito ringraziamento e un grande in bocca al lupo per le nuove sfide professionali".