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Elica, Casoli: certo che Luca Barboni saprà raccogliere testimone CEO e guidarci verso nuova fase

Finanza
Elica, Casoli: certo che Luca Barboni saprà raccogliere testimone CEO e guidarci verso nuova fase
(Teleborsa) - "Dobbiamo ringraziare Giulio Cocci per lo straordinario lavoro fatto in questi cinque anni da CEO e ancor prima ricoprendo altri ruoli in azienda. Elica è oggi riconosciuta come leader non solo per i suoi prodotti iconici ma per la sua capacità di innovare continuamente il mercato diventando un player credibile nel cooking". Lo ha commentato Francesco Casoli, presidente di Elica, dopo le dimissioni di Giulio Cocci e la nomina di Luca Barboni a nuovo CEO.

"Sono certo che Luca Barboni saprà raccogliere il testimone e guidare Elica verso una nuova fase della sua straordinaria avventura - ha aggiunto - La profonda conoscenza della nostra realtà e le sue capacità costituiranno un valore aggiunto importante per il plasmare il prossimo futuro. A Giulio un sentito ringraziamento e un grande in bocca al lupo per le nuove sfide professionali".
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