Milano 17:35
42.076 -0,22%
Nasdaq 18:21
24.693 -0,23%
Dow Jones 18:21
46.315 +0,54%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.237 -0,62%

Parigi: in calo Schneider Electric
Ribasso per il gruppo industriale francese, che presenta una flessione del 2,86%.
