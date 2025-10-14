PharmaNutra, TP ICAP Midcap: titolo a sconto, generazione di cassa dovrebbe migliorare

PharmaNutra

(Teleborsa) - Probabilmente penalizzata da un paio d'anni di debole generazione di cassa e da un avvio difficile delle sue nuove attività (Cina, Stati Uniti), la valutazione di, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore degli integratori di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, mostra unoEV/EBITDA, EV/EBIT e P/E. Lo fanno notare gli analisti di TP ICAP Midcap, confermando il rating Buy e il prezzo obiettivo a 74 euro per azione."Sebbene il potenziale legato a questisia significativo, il- viene sottolineato - Uno scenario che escludesse qualsiasi contributo da parte di questi progetti - che sembra essere ciò che il mercato sta attualmente valutando - indicherebbe comunque un prezzo obiettivo superiore all'attuale prezzo delle azioni".Dopo un inizio difficile (2022), l'attività insembra decollare, con un fatturato previsto superiore a 4 milioni di euro entro la fine dell'anno (2 milioni di euro nel 2024, 0,5 milioni di euro nel 2023). PHNsembra seguire una traiettoria simile. Sebbene la filiale abbia finora generato pochi ricavi, il piano strategico implementato nel corso del 2025 dovrebbe consentirle di chiudere il 2025 con un fatturato compreso tra 1,5 e 2 milioni di euro e una netta accelerazione della crescita commerciale. PHN USA rimane uno dei principali motori di crescita del gruppo nel breve, medio e lungo termine, con un fatturato previsto moltiplicato per 10 entro il 2027.Dopo tre anni caratterizzati da significativi capex per finanziare la costruzione della nuova sede centrale, lo scorso anno il gruppo ha recuperato una significativa generazione di cassa e una posizione di cassa netta positiva. Questa, con tassi di conversione EBITDA/cassa prossimi al 60%.