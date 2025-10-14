Milano 17:35
42.076 -0,22%
Nasdaq 18:25
24.675 -0,30%
Dow Jones 18:25
46.288 +0,48%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.237 -0,62%

Piazza Affari: piccolo passo in avanti per il comparto utility in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: piccolo passo in avanti per il comparto utility in Italia
Il Settore utility italiano avanza in maniera frazionale, arrivando a 46.731,8 punti.
Condividi
```