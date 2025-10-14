TKMS, Thyssenkrupp rinegozia 10 miliardi di euro di garanzie prima dello spin-off

Thyssenkrupp

(Teleborsa) - Il costruttore di navi da guerra TKMS ha rinegoziato i termini delle garanzie di progetto che riceve dalla società madre, secondo quanto riportato in un prospetto informativo in vista della quotazione separata di TKMS, indicando condizioni più severe mentre l'azienda si prepara a un futuro indipendente., l'ultima mossa nell'ambito degli sforzi di ristrutturazione in corso del conglomerato tedesco, che evidenziano il crescente valore degli asset della difesa.Thyssenkrupp ha emesso garanzie per un valore di circa 10 miliardi di euro a favore di TKMS, fondamentali per salvaguardare gli ordini della divisione.Lo spin-off e la quotazione sono considerati passaggi chiave nella strategia di Thyssenkrupp per garantire valore per gli azionisti, garantendo al contempo a TKMS l'accesso ai mercati dei capitali.