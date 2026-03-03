Francoforte: netto calo registrato da ThyssenKrupp

(Teleborsa) - A picco il produttore di acciaio
, che presenta un pessimo -5,18%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ThyssenKrupp
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario della società tedesca specializzata nell'acciaio
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 9,41 Euro. Prima resistenza a 9,82. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 9,27.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)