Milano 10:43
44.566 -3,70%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 10:43
10.515 -2,46%
Francoforte 10:43
23.844 -3,22%

Francoforte: netto calo registrato da ThyssenKrupp

Migliori e peggiori
Francoforte: netto calo registrato da ThyssenKrupp
(Teleborsa) - A picco il produttore di acciaio, che presenta un pessimo -5,18%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ThyssenKrupp, che fa peggio del mercato di riferimento.


Analizzando lo scenario della società tedesca specializzata nell'acciaio si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 9,41 Euro. Prima resistenza a 9,82. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 9,27.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```