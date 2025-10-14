Wells Fargo, il terzo trimestre chiude con utili superiori alla attese

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre Wells Fargo
ha riportato utili superiori alle attese, sostenuti da una crescita dei ricavi sia nelle attività commerciali che in quelle al consumo.
L'utile netto
è aumentato a 5,59 miliardi di dollari (+9% a/a), pari a 1,66 dollari per azione, superiore alle stime degli analisti di 1,55 dollari.
I ricavi
sono aumentati del 5%, attestandosi a 21,44 miliardi di dollari, superando le stime degli analisti di 21,16 miliardi.
Mentre il margine di interesse netto
(NII) si è attestato a 11,95 miliardi, leggermente al di sotto del consenso di 12,01 miliardi, la banca ha mostrato una forte crescita nei ricavi basati su commissioni.
Le commissioni di investment banking
hanno raggiunto 840 milioni, significativamente al di sopra della stima di 742,8 milioni.
Wells Fargo ha dimostrato un miglioramento nella performance creditizia con accantonamenti per perdite su crediti
pari a 681 milioni, ben al di sotto degli 1,17 miliardi previsti dagli analisti.
La banca ha inoltre registrato la più alta crescita trimestrale dei prestiti degli ultimi tre anni
, con prestiti medi totali che hanno raggiunto 928,7 miliardi.
Il rapporto di efficienza
è stato del 65%, superiore alla stima del 63,6%, mentre le spese non legate agli interessi
sono state di 13,85 miliardi, al di sopra della stima di 13,42 miliardi.
Nonostante questi costi più elevati, il rendimento del capitale proprio
ha raggiunto il 12,8%, superando il consenso del 12%.
Wells Fargo ha inoltre restituito un capitale significativo agli azionisti durante il trimestre, aumentando il dividendo
sulle azioni ordinarie del 12,5% e riacquistando 6,1 miliardi di azioni proprie
.
"Lo slancio che stiamo creando in tutte le nostre attività ha generato solidi risultati finanziari nel terzo trimestre
, con un utile netto e un utile diluito per azione in crescita rispetto all'anno precedente e al secondo trimestre", ha commentato il Presidente e Amministratore Delegato Charlie Scharf
.
"Sebbene permanga una certa incertezza economica
, l'economia statunitense si è dimostrata resiliente
e la salute finanziaria
dei nostri clienti e consumatori rimane solida. La spesa su carte di debito e di credito ha continuato ad aumentare, le erogazioni di prestiti auto hanno registrato una forte crescita rispetto all'anno precedente e il patrimonio totale dei clienti nella nostra attività di Wealth and Investment Management ha continuato a crescere. Abbiamo incrementato le commissioni derivanti dall'investment banking e dal trading e i saldi dei prestiti commerciali hanno continuato a crescere", ha aggiunto Scharf.
"Sono entusiasta dei continui progressi
che stiamo compiendo nelle nostre priorità strategiche, che stanno migliorando la nostra performance finanziaria. Sono più ottimista che mai
sul nostro percorso futuro, mentre continuiamo a sfruttare la nostra solida reputazione per posizionarci per una crescita a lungo termine", ha concluso Scharf.(Foto: © Maxim Kuzubov/123RF)