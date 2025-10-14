Wells Fargo, il terzo trimestre chiude con utili superiori alla attese

Wells Fargo

(Teleborsa) - Nel terzo trimestreha riportato utili superiori alle attese, sostenuti da una crescita dei ricavi sia nelle attività commerciali che in quelle al consumo.L'è aumentato a 5,59 miliardi di dollari (+9% a/a), pari a 1,66 dollari per azione, superiore alle stime degli analisti di 1,55 dollari.sono aumentati del 5%, attestandosi a 21,44 miliardi di dollari, superando le stime degli analisti di 21,16 miliardi.Mentre il(NII) si è attestato a 11,95 miliardi, leggermente al di sotto del consenso di 12,01 miliardi, la banca ha mostrato una forte crescita nei ricavi basati su commissioni.Lehanno raggiunto 840 milioni, significativamente al di sopra della stima di 742,8 milioni.Wells Fargo ha dimostrato un miglioramento nella performance creditizia conpari a 681 milioni, ben al di sotto degli 1,17 miliardi previsti dagli analisti.La banca ha inoltre registrato, con prestiti medi totali che hanno raggiunto 928,7 miliardi.Ilè stato del 65%, superiore alla stima del 63,6%, mentre lesono state di 13,85 miliardi, al di sopra della stima di 13,42 miliardi.Nonostante questi costi più elevati, ilha raggiunto il 12,8%, superando il consenso del 12%.Wells Fargo ha inoltre restituito un capitale significativo agli azionisti durante il trimestre,sulle azioni ordinarie del 12,5% e riacquistando 6,1 miliardi di"Lo slancio che stiamo creando in tutte le nostre attività ha generato, con un utile netto e un utile diluito per azione in crescita rispetto all'anno precedente e al secondo trimestre", ha commentato il Presidente e Amministratore Delegato"Sebbene permanga una certa, l'economia statunitense si è dimostratae ladei nostri clienti e consumatori rimane solida. La spesa su carte di debito e di credito ha continuato ad aumentare, le erogazioni di prestiti auto hanno registrato una forte crescita rispetto all'anno precedente e il patrimonio totale dei clienti nella nostra attività di Wealth and Investment Management ha continuato a crescere. Abbiamo incrementato le commissioni derivanti dall'investment banking e dal trading e i saldi dei prestiti commerciali hanno continuato a crescere", ha aggiunto Scharf."Sono entusiasta deiche stiamo compiendo nelle nostre priorità strategiche, che stanno migliorando la nostra performance finanziaria. Sonosul nostro percorso futuro, mentre continuiamo a sfruttare la nostra solida reputazione per posizionarci per una crescita a lungo termine", ha concluso Scharf.