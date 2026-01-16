M&T Bank chiude il quarto trimestre con utili oltre le attese, sale il dividendo trimestrale

(Teleborsa) - M&T Bank Corporation
ha riportato solidi risultati per il quarto trimestre 2025, con utili superiori alle aspettative degli analisti. La banca regionale ha registrato un utile per azione diluita
di 4,67 dollari per il trimestre, superando significativamente la stima degli analisti di 4,47 dollari, e in crescita del 21% su base annua. L’utile netto
per il trimestre ha raggiunto 759 milioni, in aumento del 12% rispetto ai 681 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente.
Il reddito netto da interessi equivalente imponibile
è aumentato del 3% su base annua a 1,79 miliardi di dollari, mentre il margine di interesse netto
è migliorato al 3,69% dal 3,58% di un anno prima. Il coefficiente di efficienza
della banca è migliorato al 55,1% rispetto al 56,8% del quarto trimestre 2024.
Per l’intero anno 2025
, M&T Bank ha riportato un utile netto
di 2,85 miliardi o 17,00 dollari per azione diluita, rispetto ai 2,59 miliardi di dollari o 14,64 dollari per azione nel 2024. La banca ha aumentato il dividendo trimestrale
dell’11% durante il 2025 e ha riacquistato il 9% delle sue azioni in circolazione. Il coefficiente di capitale CET1
è stato stimato al 10,84% al 31 dicembre 2025.
"M&T ??ha chiuso il 2025 con un altro trimestre di solida performance finanziaria. Per l'intero anno 2025, M&T ha registrato un aumento del 16% dell'utile diluito per azione ordinaria, ha ridotto significativamente il livello di prestiti critici e ha migliorato il suo indice di efficienza, continuando al contempo ad espandere e migliorare le nostre capacità. I ??fondamentali di M&T rimangono solidi, posizionando l'azienda per la crescita all'inizio del nuovo anno", ha commentato Daryl N. Bible, CFO
di M&T Bank.