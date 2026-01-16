M&T Bank chiude il quarto trimestre con utili oltre le attese, sale il dividendo trimestrale

M&T Bank Corporation

(Teleborsa) -ha riportato solidi risultati per il quarto trimestre 2025, con utili superiori alle aspettative degli analisti. La banca regionale ha registrato undi 4,67 dollari per il trimestre, superando significativamente la stima degli analisti di 4,47 dollari, e in crescita del 21% su base annua. L’per il trimestre ha raggiunto 759 milioni, in aumento del 12% rispetto ai 681 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente.Ilè aumentato del 3% su base annua a 1,79 miliardi di dollari, mentre ilè migliorato al 3,69% dal 3,58% di un anno prima. Ildella banca è migliorato al 55,1% rispetto al 56,8% del quarto trimestre 2024.Per l’, M&T Bank ha riportato undi 2,85 miliardi o 17,00 dollari per azione diluita, rispetto ai 2,59 miliardi di dollari o 14,64 dollari per azione nel 2024. La banca hadell’11% durante il 2025 e ha riacquistato il 9% delle sue azioni in circolazione. Ilè stato stimato al 10,84% al 31 dicembre 2025."M&T ??ha chiuso il 2025 con un altro trimestre di solida performance finanziaria. Per l'intero anno 2025, M&T ha registrato un aumento del 16% dell'utile diluito per azione ordinaria, ha ridotto significativamente il livello di prestiti critici e ha migliorato il suo indice di efficienza, continuando al contempo ad espandere e migliorare le nostre capacità. I ??fondamentali di M&T rimangono solidi, posizionando l'azienda per la crescita all'inizio del nuovo anno", ha commentatodi M&T Bank.