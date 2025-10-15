AI & VR Festival Multiverse World: a Torino il dibattito sull’innovazione digitale responsabile

(Teleborsa) - La, promosso da– Associazione Nazionale Giovani Innovatori e conclusosi con successo al, ha ospitato interventi di alto profilo da parte di leader aziendali e istituzionali. Di seguito, le testimonianze principali dei rappresentanti delle aziende partner, che hanno approfondito temi comePartiamo da: "La trasformazione digitale del Gruppo FS passa dalla capacità di rendere le tecnologie emergenti strumenti quotidiani a servizio delle persone. L’obiettivo è c, dove tecnologia e competenze umane crescano insieme per migliorare la sicurezza, l’efficienza e l’esperienza di viaggio".Sul tema dati e innovazione: "Nel panorama attuale, che vede l’intelligenza artificiale al centro di dinamiche di trasformazione profonde, è essenziale. Il rischio è un mondo dove i confini tra ciò che è vero e ciò che non lo è, tra ciò che è degno di fiducia e ciò che corrisponde a un pericolo, siano troppo sfumati se non assenti. In Tinexta Infocert stiamo facendo la nostra parte, promuovendo un’che fa leva su soluzioni e strumenti ispirati ai framework europei AI Act eIDAS, in un approccio che coniuga innovazione, compliance e tutela della privacy per generare valore sostenibile per cittadini, imprese e istituzioni."Su: "L’intelligenza artificiale sta ridefinendo in modo profondo anche il mondo della sicurezza informatica: da un lato moltiplica la velocità e la sofisticazione delle minacce, dall’altro rappresenta un alleato straordinario per chi sa governarla con competenza e visione. Essere oggi all’AI & Cyber Festival di Torino significa proprio questo:. Come professionisti della cybersecurity, abbiamo la responsabilità di guidare questa trasformazione, mettendo la tecnologia al servizio della fiducia, della consapevolezza e della resilienza digitale del Paese".Dal mondo, invece dichiara: "L’innovazione digitale non è più un'opzione, ma una. Le Associate ANFIR hanno oggi la responsabilità di diventare veri e propri hub di innovazione finanziaria pubblica, integrando soluzioni digitali e collaborando con il mondo Fintech per rendere più efficaci, trasparenti e sostenibili le politiche di sviluppo territoriali. Le nuove regole europee sull’Open Finance consentono ai cittadini e alle imprese di avere accesso a servizi più personalizzati e inclusivi. Il nostro obiettivo, come sistema, è fare in modo che, trasformando la tecnologia in un ponte culturale e sociale che unisce pubblico e privato, locale ed europeo, tradizione e innovazione".: "La mobilità sta vivendo una trasformazione profonda: da un sistema frammentato e centralizzato stiamo passando a una rete intelligente, connessa e distribuita, dove i dati rappresentano il nuovo carburante. In questo scenario, oIn Reply applichiamo l’AI lungo l’intera catena del valore della mobilità — dall’infrastruttura ferroviaria alla mobilità urbana, fino alla gestione energetica e all’esperienza del passeggero — per rendere le reti più resilienti, ottimizzare le operazioni e favorire una mobilità realmente intelligente, connessa e integrata. È così che dati, energia e infrastrutture possono dialogare in tempo reale, dando vita a città più efficienti, sostenibili e vivibili".Da: "L’innovazione è molto più di un progresso tecnologico:. Per questo serve un dialogo costruttivo tra imprese, istituzioni, mondo della ricerca e cittadini, capace di orientare il cambiamento e di trasformarlo in opportunità di crescita sostenibile, competitiva e inclusiva. Solo attraverso questa collaborazione, sempre più aperta, possiamo fare dell’innovazione un motore di sviluppo che migliora la vita delle persone e rafforza il futuro del Paese."Dal mondo difesa: "L’intelligenza artificiale non rappresenta soltanto un fattore di ampliamento del rischio cyber e del perimetro d’attacco, aumentando la superficie vulnerabile delle organizzazioni, ma è anche un abilitatore strategico nella gestione dei framework di sicurezza e dei sistemi antifrode., integrandosi nei processi di compliance, nella gestione del rischio e nel monitoraggio continuo. La sfida non è evitarne l’adozione, ma saperla governare: trasformare la sua capacità di amplificare i rischi in un’opportunità per rafforzare la resilienza, aumentare l’efficacia operativa e migliorare la protezione dei dati. Un processo che Maticmind porta avanti con Prometheus AI."Dal mondo AI e pmi"L’intelligenza artificiale rappresenta una leva, soprattutto quando viene integrata nelle piattaforme che gestiscono i processi aziendali. Non è un punto di arrivo dello sviluppo tecnologico, ma un punto di partenza abilitante, in grado di semplificare il lavoro e liberare tempo e talento nelle organizzazioni. Il suo vero valore risiede nellapatrimonio prezioso generato dalle storie di eccellenza imprenditoriale che hanno reso l’economia italiana tra le più rilevanti a livello globale.": "L’intelligenza artificiale non è una moda, né un tema del momento: per il CSI Piemonte è un percorso strategico che parte da lontano. Da anni investiamo nell’AI come leva per migliorare i servizi pubblici, renderli più efficienti e più vicini ai cittadini. Abbiamo avviato un: uno spazio di sperimentazione e confronto tra competenze tecniche, organizzative ed etiche.": "L’intelligenza artificiale ci consente di superare i limiti dei modelli tradizionali di mobilità, trasformandoli in ecosistemi intelligenti capaci di apprendere e adattarsi in tempo reale. Grazie alla piattaforma BrAIn e ai progetti sviluppati con il MOST, come OptiFaaS per la pianificazione urbana, stiamo migliorando l’efficienza dei trasporti. L’AI, insieme a tecnologie di IoT, Digital Twin e Data Analytics,".: "Lavoriamo con tutti gli stakeholder dei territori in cui è presente il gruppo per favorire la nascita di ecosistemi di innovazione. In particolare, esploriamo i trend emergenti per capire cosa impatterà la società e l’economia del futuro, sviluppiamo progetti di ricerca applicata, sosteniamo la crescita delle start-up, di cui la banca è il principale riferimento in Italia come quota di mercato. Aiutiamo le aziende attraverso programmi di Open Innovation e promuoviamo la transizione verso il paradigma della circular economy. L’obiettivo finale è idal punto di vista economico, ambientale e sociale".: "Stiamo molto lavorando sul tema dell'AI agente. Abbiamo un team che si chiama, che fa ricerca in ambito intelligenza artificiale. Per quello che riguarda questo prototipo, è un agente, quindi è un LLM, un Large Language Model. Si può pensare come un contenitore che, all'interno di tutte le informazioni disponibili su Internet, è capace di compiere delle azioni. In questo caso, il nostro agente è stato addestrato sulle schede prodotto di Wurth: ci sono più di 100.000 schede prodotto, ed è in grado di, un nostro direttore di negozio o un cliente, su qual è il corretto prodotto da utilizzare e su come utilizzarlo".Queste testimonianze hanno arricchito il dibattito del Festival, confermando il. Il supporto di partner come Intesa Sanpaolo Innovation Center, Ferrovie dello Stato Italiane, Reply, Wurth, Tinexta Infocert, Tinexta Cyber, Maticmind, TeamSystem, Lutech, CSI Piemonte ha reso l’evento un hub di idee per il futuro digitale italiano.