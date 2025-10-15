Bank of America, trimestrale sopra le attese con NII record e balzo dell'investment banking

Bank of America

(Teleborsa) -ha chiuso ilcon undi 8,5 miliardi di dollari, rispetto a 6,9 miliardi di dollari dello stesso trimestre del 2024, e un utile per azione di 1,06 dollari rispetto a 0,81 dollari, in aumento del 31% e sopra le attese di 0,95 dollari. I, al netto degli interessi passivi, sono stati di 28,1 miliardi di dollari (sopra le attese), in aumento dell'11% su anno, che riflettono l'aumento del margine di interesse netto (), delle commissioni di investment banking e gestione patrimoniale e dei ricavi da vendite e trading. Il NII è stato di 15,2 miliardi di dollari, in aumento del 9% su anno (quinto trimestre consecutivo di crescita sequenziale del NII).L'di 1,3 miliardi di dollari è diminuito rispetto agli 1,5 miliardi di dollari del terzo trimestre del 2024 e agli 1,6 miliardi di dollari del secondo trimestre del 2025."La forte crescita dell'utile netto ha guidato la salita dell'utile per azione del 31% rispetto all'anno scorso - ha commentato il- Questo a sua volta ha determinato un forte miglioramento del nostro rendimento delle attività e del capitale proprio. I ricavi sono cresciuti dell'11% su base annua. La forte crescita di prestiti e depositi, unita a un efficace posizionamento di bilancio, ha portato a un margine di interesse netto record. Abbiamo anche registrato un'ottima performance delle commissioni dalle nostre attività rivolte al mercato. Poiché i ricavi sono cresciuti a un ritmo molto più rapido rispetto ai costi, abbiamo ottenuto una buona leva operativa e un indice di efficienza inferiore al 62%. Grazie alla continua crescita organica, ogni linea di business ha registrato miglioramenti a livello di fatturato e utile netto".La divisioneha registrato un utile netto di 1,3 miliardi di dollari e ricavi di 6,3 miliardi di dollari (in crescita del 10%). L'aumento è stato trainato principalmente dall'aumento delle commissioni di gestione patrimoniale, in aumento del 12% a 3,9 miliardi di dollari, dovuto alle maggiori valutazioni di mercato e ai solidi flussi di AUM. Saldi clienti pari a 4,6 trilioni di dollari, in aumento dell'11%, trainati dalle maggiori valutazioni di mercato e dai flussi netti positivi dei clienti.Ilha segnato un utile netto di 2,1 miliardi di dollari, con commissioni totali di investment banking per le società (escluse le attività autogestite) di 2,0 miliardi di dollari, in aumento del 43%.Ilha messo a segno un utile netto di 1,6 miliardi di dollari. Ricavi da sales e trading in aumento del 9% a 5,4 miliardi di dollari (14° trimestre consecutivo di crescita anno su anno); ricavi del reddito fisso, valute e materie prime (FICC) in aumento del 5% a 3,1 miliardi di dollari; ricavi azionari in aumento del 14% a 2,3 miliardi di dollari.