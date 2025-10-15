Milano 10:56
42.217 +0,34%
Nasdaq 14-ott
24.579 0,00%
Dow Jones 14-ott
46.270 0,00%
Londra 10:56
9.419 -0,36%
Francoforte 10:56
24.232 -0,02%

Bankitalia, ad agosto rimborsi netti di bond da settori residenti per 0,8 miliardi

Finanza
(Teleborsa) - Nel mese di agosto 2025 i settori residenti hanno registrato rimborsi netti di obbligazioni per 0,8 miliardi di euro. Lo comunica la Banca d'Italia.

Le amministrazioni pubbliche hanno effettuato emissioni nette pari a 3 miliardi di euro: vi hanno contribuito le emissioni nette di BOT (4,1 miliardi), CCT (2,1 miliardi) e titoli internazionali (0,3 miliardi) a fronte di rimborsi netti di BTP (3,4 miliardi) e titoli di altre amministrazioni centrali (0,1 miliardi).

Le banche hanno effettuato rimborsi netti per 0,9 miliardi di euro. I rimanenti settori hanno registrato rimborsi netti per 2,9 miliardi di euro (le società non finanziarie e gli altri intermediari finanziari rispettivamente per 0,8 e 2,1 miliardi).

Nel mese di settembre i rendimenti a scadenza lordi dei BTP guida a 3, 10 e 30 anni sono aumentati di 2, 2 e 7 punti base, portandosi rispettivamente al 2,47, 3,56 e 4,53 per cento. Il rendimento del CCT guida è aumentato di 1 punto base, portandosi al 3,22 per cento.
