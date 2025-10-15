Bankitalia, ad agosto rimborsi netti di bond da settori residenti per 0,8 miliardi

(Teleborsa) - Nel mese di2025 ihanno registratoper 0,8 miliardi di euro. Lo comunica la Banca d'Italia.Lehanno effettuato emissioni nette pari a 3 miliardi di euro: vi hanno contribuito le emissioni nette di BOT (4,1 miliardi), CCT (2,1 miliardi) e titoli internazionali (0,3 miliardi) a fronte di rimborsi netti di BTP (3,4 miliardi) e titoli di altre amministrazioni centrali (0,1 miliardi).Lehanno effettuato rimborsi netti per 0,9 miliardi di euro. Ihanno registrato rimborsi netti per 2,9 miliardi di euro (le società non finanziarie e gli altri intermediari finanziari rispettivamente per 0,8 e 2,1 miliardi).Nel mese di settembre ideiguida a 3, 10 e 30 anni sono aumentati di 2, 2 e 7 punti base, portandosi rispettivamente al 2,47, 3,56 e 4,53 per cento. Il rendimento delguida è aumentato di 1 punto base, portandosi al 3,22 per cento.