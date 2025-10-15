Milano 16:43
41.956 -0,28%
Nasdaq 16:43
24.912 +1,35%
Dow Jones 16:43
46.599 +0,71%
Londra 16:43
9.439 -0,15%
Francoforte 16:43
24.235 -0,01%

Borsa: Timido segno meno per Milano, in calo dello 0,21% alle 16:00

Il FTSE MIB passa di mano a 41.987,9 punti

Milano tratta in ribasso dello 0,21% alle 16:00 e si muove appena sotto la parità a 41.987,9 punti.
