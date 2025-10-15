Fervi, la controllante Seconda S.r.l. lancia Opa volontaria finalizzata al delisting

Fervi

(Teleborsa) -ha annunciato il lancio di un’sulla totalità delle azioni ordinarie di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e distribuzione di utensili e macchine per officina. L’operazione, diffusa al mercato da Fervi per conto dell’offerente, mira all’acquisizione dele al successivodella società. L’offerta riguarda 286.190 azioni, pari all’11,27% del capitale, al netto della quota già detenuta da Seconda (88,48%) e delle azioni proprie (0,25%).Il corrispettivo offerto è pari a, con un premio del 9,8% rispetto al prezzo ufficiale del 14 ottobre (14,80 euro) e compreso tra il 5,7% e il 6,9% rispetto alle medie ponderate degli ultimi 1, 3, 6 e 12 mesi. L’esborso massimo potenziale ammonta a circa, inferiore alla soglia di 8 milioni prevista dal TUF per la revisione Consob, motivo per cui l’offerta non sarà sottoposta ad approvazione da parte dell’autorità di vigilanza.L’iniziativa si inserisce in una riorganizzazione societaria che ha portato– già azionista di controllo di Fervi – a conferire la propria partecipazione in Seconda, insieme ai soci Roberto Megna e Guido Greco.L’offerente intende completare l’operazione perla struttura societaria, ridurre i costi legati alla quotazione e favorire la flessibilità gestionale e operativa del gruppo. In caso di successo dell’offerta, Seconda procederà allacon Fervi.