EuroGroup Laminations, salta l'operazione con FountainVest: niente autorizzazione in India

EuroGroup Laminations

(Teleborsa) - Euro Management Services (EMS), il principale azionista di, e FountainVest, una delle società di private equity indipendenti più affermate in Asia, hanno "" della condizione sospensiva relativa all'ottenimento dell'autorizzazione in materia di investimenti esteri diretti in India e della conseguente impossibilità di dare corso all'intera operazione annunciata a luglio 2025,L'anno scorso era stata sottoscritta una partnership di lungo termine tra EMS e FountainVest, mediante la firma di un contratto di compravendita delle azioni detenute da EMS nella società quotata su Euronext Milan (con successiva) e di un accordo di coinvestimento in una nuova holding acquirente delle azioni.La società ", nell'interesse proprio e dei propri azionisti e stakeholders", si legge in un nota.Come già comunicato il mese scorso, il procedimento avviato presso l'autorità indiana competente al rilascio dell'autorizzazione in materia di investimenti esteri diretti ai sensi della normativa locale, il cui ottenimento è una delle condizioni sospensive per la conclusione dell'operazione, è stato interrotto a fronte di complessità sopraggiunte durante il processo. Quindi, EMS e FountainVest hanno avviato e condotto trattative perche potessero egualmente consentire il perfezionamento dell'operazione nel rispetto della normativa indiana minimizzando, al contempo, gli impatti sul business plan condiviso, inclusa l'ipotesi di un eventuale scorporo della controllata indiana del gruppo. Tuttavia, tali