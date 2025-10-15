Finanz, round da 700 mila euro per espandersi in Europa e accelerare sviluppo del prodotto

(Teleborsa) -, startup nata a Milano dall'idea di quattro ragazzi under 23, ha chiuso un, con il supporto di business angel e manager di primo piano del mondo finanziario. I fondi saranno impiegati per incrementare il numero di utenti, integrare nuove funzionalità in app, espandersi in Europa e sviluppare Finanz API, la soluzione B2B dedicata a banche e operatori fintech.Il capitale raccolto consentirà all'azienda anche di rafforzare la propria presenza in Italia,. La startup, che permette di avvicinarsi al mondo degli investimenti con un percorso guidato e personalizzato di soli 5 minuti al giorno, punta a diventare il primo player europeo nell'educazione e gestione finanziaria, unendo semplicità, personalizzazione e impatto reale sulla vita delle persone. L'app è stata lanciata ufficialmente a novembre 2024 da Lorenzo Perotta (CEO), Andrea Pasini (CTO), Matteo Spreafico (COO) e Matteo Longoni (CMO)."La finanza è spesso percepita come un linguaggio complesso, distante e riservato a pochi esperti - commentadi Finanz - Con Finanz vogliamo abbattere queste barriere, offrendo un approccio personalizzato e inclusivo che trasformi l'educazione finanziaria in uno strumento concreto per migliorare la vita quotidiana. La nostra ambizione è internazionale e i dati ci spingono a fare sempre di più: il 75% dei nostri utenti non aveva mai investito prima di scaricare l'app, segno che stiamo intercettando un bisogno reale e diffuso".A guidare l'investimento undi alto profilo: tra loro Giordano Martinelli (CEO di AcomeA SGR), Vincenzo Cioffi (ex Head of Marketing Amazon, imprenditore con due exit di successo), Davide Cataldo (Senior Portfolio Manager in Amundi), Matteo Ortisi (Senior Portfolio Construction Analyst in Amundi), Andrej Carpani (CEO Fundsgate), Pasquale Orlando (CEO e Co-Founder DBridge, già founder Deus Technology). A livello internazionale hanno partecipato Clément Vey (Director Rothschild & Co Wealth Management, Bruxelles) e Noah V. Moretti (Founder di Moretti Financial & Insurance Solutions, San Francisco).Disponibile gratuitamente su iOS e Android, Finanz ha- e il 75% di loro non aveva mai investito prima. Finanz conta un team giovane con un'età media di 23 anni e continuerà a crescere nei prossimi mesi con l'ingresso di nuove figure in ambito tecnologia, prodotto e design.