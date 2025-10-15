Fitch, quattordici upgrade a istituti finanziari italiani dopo innalzamento del rating sovrano

Generali

(Teleborsa) -haina "BBB+"/Stabile. Le misure adottate - su sei compagnie assicurative, sei banche e due istituti finanziari non bancari (NBFI) - riflettono una riduzione del rischio sovrano e un minore rischio di concentrazione degli asset per le compagnie assicurative, un rafforzamento dei buffer e delle condizioni operative per le banche e azioni di sostegno selettive tra gli NBFI.Fitch ha alzato di un livello l'intervallo di valutazione del profilo di settore e del contesto operativo delle compagnie assicurative italiane, portandolo da "a+ a bbb-", a causa del minor rischio sovrano a seguito dell'innalzamento del rating. Tre degli upgrade dellesono stati trainati da profili indipendenti più solidi:. L'upgrade di ITAS Mutua ha anche riflesso il miglioramento della performance finanziaria, supportato da misure gestionali come il repricing e la riduzione del portafoglio. Gli upgrade delle altre tre compagnie assicurative hanno fatto seguito a misure simili sulle rispettive case madri: due di proprietà bancaria () e una di proprietà pubblica (). Fitch non ha intrapreso alcuna azione su quattro compagnie assicurative, per le quali un upgrade del rating sovrano non è stato sufficiente a innescare un'azione positiva.Il, ma la sua importanza relativa si è ridotta con il rating più elevato dell'Italia e il minor rischio di concentrazione. Le prospettive di settore di Fitch per il 2025 sono state "neutrali" per il ramo danni italiano, riflettendo la compensazione del costo dei sinistri legato all'inflazione attraverso la politica dei prezzi, e "in miglioramento" per il ramo vita italiano, grazie a una maggiore raccolta netta prevista e a tassi di riscatto inferiori rispetto agli ultimi anni.La revisione al rialzo da parte di Fitch del punteggio relativo al contesto operativo delleitaliane a "bbb+", a seguito dell'upgrade dell'Italia, ha portato a diversi rivalutazioni bancarie. L'upgrade del rating sovrano migliora anche la qualità dei portafogli titoli delle banche italiane. Fitch ha alzatoda "BBB+"/Positivo ad "A-"/Stabile eda "BBB"/Positivo ad "A-"/Stabile; entrambe ora hanno un rating superiore a quello dell'Italia, a dimostrazione di unae di una probabile resilienza a gravi tensioni sul debito sovrano, supportata da franchise diversificati o dominanti e da una solida capacità di guadagno.Fitch ha inoltre alzato il rating di(entrambi a BBB+/Stabile), e di(entrambi ad A/Stabile). Gli upgrade di Credem e Mediolanum riflettono l'upgrade del rating sovrano e la revisione del contesto operativo, mentre i rating di CA Auto Bank e BNL, guidati dall'altissima probabilità di supporto da parte delle società madri, sono ora due livelli superiori a quelli dell'Italia, poiché il ridotto rischio paese rende meno restrittivo l'accesso al supporto da parte delle società madri.Fitch hasui rating di, Gruppo Bancario Cooperativo, Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca (tutti BBB-) e Banca Popolare dell'Alto Adige (BB+). Le sensibilità al rialzo del rating per queste banche includono un punteggio più elevato del contesto operativo, una maggiore diversificazione del business e un miglioramento dei profili finanziari, che confermerebbero la recente resilienza degli utili ai bassi tassi di interesse.L'upgrade da parte di Fitch dei due rating NBFI,, è stato guidato dal supporto. Tutti gli altri rating NBFI non sono stati interessati, sia perché i profili di credito standalone sono inferiori - e quindi non influenzati da - il rating dell'Italia (, X3G,, Finlombarda), sia perché gli Shareholder Support Rating non erano già vincolati dal rating sovrano (Agos, Leasys).