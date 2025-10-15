Giappone, produzione industriale agosto rivista al ribasso a -1,5%

(Teleborsa) - Cala più delle attese la produzione delle fabbriche giapponesi
ad agosto
2025. Secondo la stima definitiva del Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria giapponese (METI), l'indice destagionalizzato della produzione industriale è sceso dell'1,5% su mese
, contro il -1,2% previsto nella stima preliminare e dagli analisti. A luglio si era registrato un decremento dell'1,2%.Su base annuale
il dato non destagionalizzato della produzione è in calo dell'1,6%.
Le consegne
registrano un aumento mensile dello 0,2% mentre le scorte diminuiscono dell'1%.
La ratio scorte/vendite
evidenzia una variazione pari a +2,3%.