Giappone, produzione industriale agosto rivista al ribasso a -1,5%

(Teleborsa) - Cala più delle attese laad2025. Secondo la stima definitiva del Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria giapponese (METI), l'indice destagionalizzato della produzione industriale è sceso dell'1,5%, contro il -1,2% previsto nella stima preliminare e dagli analisti. A luglio si era registrato un decremento dell'1,2%.il dato non destagionalizzato della produzione è in calo dell'1,6%.Leregistrano un aumento mensile dello 0,2% mentre le scorte diminuiscono dell'1%.Laevidenzia una variazione pari a +2,3%.