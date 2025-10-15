Milano 14-ott
Giappone, produzione industriale agosto rivista al ribasso a -1,5%

(Teleborsa) - Cala più delle attese la produzione delle fabbriche giapponesi ad agosto 2025. Secondo la stima definitiva del Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria giapponese (METI), l'indice destagionalizzato della produzione industriale è sceso dell'1,5% su mese, contro il -1,2% previsto nella stima preliminare e dagli analisti. A luglio si era registrato un decremento dell'1,2%.

Su base annuale il dato non destagionalizzato della produzione è in calo dell'1,6%.

Le consegne registrano un aumento mensile dello 0,2% mentre le scorte diminuiscono dell'1%.

La ratio scorte/vendite evidenzia una variazione pari a +2,3%.
