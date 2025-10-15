Italia, attività finanziarie delle famiglie in crescita con acquisti di azioni e risparmio gestito

(Teleborsa) - Nel secondo trimestre
del 2025 le famiglie italiane
hanno aumentato le attività finanziarie
per 34,5 miliardi di euro. La crescita è stata trainata dall'acquisto di azioni e altre partecipazioni (18,1 miliardi) e di strumenti del risparmio gestito (15,9 miliardi). Sono anche aumentati i depositi (3,8 miliardi) e le altre attività finanziarie (1,9 miliardi), mentre si sono registrate vendite nette di titoli (-5,2 miliardi). Lo comunica la Banca d'Italia.
Sempre nel secondo trimestre, le passività delle famiglie italiane
sono aumentate di 19,4 miliardi di euro, guidate principalmente dalla crescita delle altre passività finanziarie (debiti commerciali e fiscali; 13,5 miliardi) e dei prestiti bancari a medio/lungo termine (5,4 miliardi).
Gli acquisti netti di attività finanziarie
delle società non finanziarie
sono stati pari a 26,8 miliardi di euro. L'aumento delle attività ha riguardato tutte le principali componenti: azioni e altre partecipazioni (13,8 miliardi), titoli (4,8 miliardi), depositi (3,6 miliardi) e strumenti del risparmio gestito (2,7 miliardi).
Le passività delle società non finanziarie
sono aumentate di 29,2 miliardi di euro, soprattutto prestiti (10,7 miliardi) e altre passività finanziarie (8,4 miliardi; debiti commerciali e fiscali, depositi e derivati). Inoltre, vi sono state emissioni nette di obbligazioni per 4,2 miliardi e di azioni e altre partecipazioni per 5,9 miliardi.