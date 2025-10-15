Lavoro più stabile: cresce la permanenza degli occupati in Italia

(Teleborsa) -italiano, che evidenzia unae minori ingressi nel periodo 2023-2024. E' quanto rileva, che ha aggiornato al 2024 le matrici didesumibili dalla Rilevazione sulle forze di lavoro. La popolazione longitudinale - ricorda l'Istituto - non coincide con la popolazione utilizzata per le stime trasversali, provenienti dalla stessa fonte, e rappresenta la, al netto delle morti e dei cambi di residenza fuori comune verificatisi durante il periodo., a seguito della differenza positiva tra il tasso di riallocazione per entrate (5,4%) rispetto a quello delle uscite (5,3%), ma l’intensità della crescita (+0,1 punti percentuali) è stata inferiore a quella del 2022-2023 (+1,1 punti percentuali), a seguito dellae della contenuta decrescita delle uscite.che si trovavano nella stessa condizione nel 2023, una quota più elevata di quella osservata nel periodo precedente (94,0% nel 2022-2023) chegià osservato nel 2021-2022.(31,5%, -4,8 punti) a vantaggio dell’inattività: la quota di disoccupati che a distanza di un anno risulta occupato scende al 23,0% (dal 26,4% nel 2022-2023); in diminuzione anche la quota di inattivi che diventano occupati (dall’8,5% al 6,9%), a fronte di un(87,8%, +2,8 punti).Nonostante il tasso di(+0,7 punti),(+1,3 punti),(+2,7 punti) e chi ha un basso titolo di studio (+1 punto), la permanenza nell’occupazione è maggiore tra gli uomini (95,3%) rispetto alle donne (93,2%), nel Nord (95,0%) in confronto al Mezzogiorno (93,2%), tra i laureati (96,5%) rispetto a chi possiede al massimo la licenza media (92,5%), tra gli italiani (94,4%) in confronto agli stranieri (93,9%).Tra coloro che nel 2023 erano, ilnel 2024 ha un contratto a; il valore era superiore di quasi 5 punti percentuali nel 2022-2023 e pari al 22,7%.la quota dei dipendenti a, passando dal 28,7% del 2022-2023 al 28,3% del 2023-2024. Iche, dopo 12 mesi, hanno ancora lo stesso regime orario nel 2023-2024; erano il 76,2% nel 2022-2023.