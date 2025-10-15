Lindbergh, completate due acquisizioni

Lindbergh

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nell'offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica, ha comunicato il completamento delper l’acquisizione del 100% della società, storica realtà della provincia di Macerata, attraverso la controllata Gatti Ermanno Srl. L’operazione segue quanto annunciato lo scorso 29 settembre 2025.Contestualmente, la controllataha incrementato la propria partecipazione indi Parma, salendo all’87,84% dal precedente 58,92%, grazie all’esercizio di un’opzione di acquisto definita nel 2023. Il valore complessivo dell’operazione ammonta a, con pagamenti dilazionati fino a fine 2026.Il restante 12,16% di Idro Calor resta in mano a un. Lindbergh ha precisato che entrambe le operazioni non rientrano tra quelle “significative” ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.