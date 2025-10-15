Lollobrigida: Italia ha assunto ruolo che merita, Ue sia credibile e forte

(Teleborsa) -che si deve riportare alle ragioni per le quali stiamo insieme. Vogliamo un'Europa credibile e per questo forte. Un'Europa che risponda alle esigenze dei suoi cittadini e dei suoi popoli. Non vogliamo qualcosa in contrasto con i trattati fondativi della stessa". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura,, intervenendo al Forum dell'agricoltura e dell'alimentazione diin corso a Roma. "Oggi - ha detto - l'Europa deve tendere ancor di più a garantire la sovranità alimentare europea come garanzia anche di un modello di vivere civile. Il problema che oggi abbiamo legato alla PAC non è solo di natura finanziaria. La questione finanziaria è una precondizione per riuscire ad attuare delle politiche efficaci,ha sottolineato il ministro ribadendo: "noi abbiamo avuto i palazzi di Bruxelles che si sono allontanati costantemente dall'economia reale. Questo è il problema che dobbiamo porci, il fatto che visioni ideologiche hanno distorto il senso pragmatico dei trattati di Roma". Il ministro dell'Agricoltura ha poi sottolineato che "all'interno del bilancio dell'Unione europea il settore agricolo viene aggredito perché viene letto come un privilegio, perché c'è qualcuno che da anni racconta che gli agricoltori prendono soldi in più rispetto agli altri imprenditori. E oggi la nazionalizzazione delle politiche agricole è un pericolo". "Noi abbiamo o avremmo teoricamente poco da temere perché c'è una consapevolezza di tutto il governo rispetto all'importanza del settore primario - ha detto - ma anche in Italia potrebbe arrivare un governo che consideri qualche fattore contingente o qualche investimento protempore che permette di raccogliere maggior consenso, ad esempio un provvedimento folle come un reddito di cittadinanza, migliore rispetto all'investimento sul settore agricolo.a concluso."Non siamo favorevoli a sistemi tariffari sempre e comunque. Non siamo contrari a sistemi tariffari sempre e comunque. Anche su questo dobbiamo dare parole chiare: dobbiamo spiegare anche perché noi vogliamo dazi anche in Europa più forti verso chi sfrutta il lavoro, non rispetta l'ambiente, non rispetta le regole che imponiamo ai nostri imprenditori, porta merci a basso costo non dovuti all'efficientamento delle imprese ma allo sfruttamento degli altri per fare concorrenza ai nostri imprenditori che invece rispettano le regole", ha proseguito Lollobrigida. "Quei dazi noi li vogliamo con chiarezza. Non accettiamo - ha aggiunto il ministro - che si importi il riso a tasso zero da nazioni in cui vengono usati i bambini di 12 anni nelle risaie perché non affondano e sono più leggeri. Non è tollerabile un processo di questa natura". "Ma crediamo, altrettanto sbagliato - ha proseguito Lollobrigida - avere dazi tra paesi che hanno regole comuni. Noi con gli Stati Uniti siamo convinti che dovremo arrivare ad azzerare i dazi, non tanto per rapporti commerciali ma per lSulla pasta "i dazi sulla pasta italiana sono al 15% come sugli altri prodotti sulla base dell'accordo del 27 luglio di quest'anno fatto dalla Ue dopo una lunga trattativa con gli Stati Uniti. Poi c'è una procedura che va avanti da anni sulla base di ricorsi effettuati da imprese rispetto ad altre imprese a cui vengono imputati dei procedimenti irregolari per i quali si parla di penalizzazioni che noi vogliamo scongiurare". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, intervenendo al Forum dell'agricoltura e dell'alimentazione di Coldiretti in corso a Roma a Palazzo Rospigliosi. Lollobrigida ha spiegato che sulla questione si sta "lavorando in termini diplomatici con la Farnesina" e con il contributo del Masaf, ricordando di avere di persona incontrato l'ambasciatore italiano a Washington, "per rafforzareQuando ci saranno elementi di novità - ha conclusoÈ necessaria una politica agricola comunegionando "sempre più in termini strategici di incentivi all'agricoltura e alle imprese agricole, perché garantiscono la custodia del territorio e l'approvvigionamento alimentare di qualità, cose che l'Italia ritiene debbano essere prioritarie rispetto a scelte che invece vanno esattamente in senso opposto", ha detto ribandendo che, per quanto riguarda la proposta della Commissione Ue sulla Pac post 2027, il Governo "non ha condiviso gran parte dell'impostazione del bilancio". Sottolineando il lavoro del Commissario Fitto per "arrivare a una pianificazione, per esempio sulle infrastrutture idriche necessarie anche e soprattutto per l'agricoltura", Lollobrigida ha ribadito che l'Italia "non può non considerare particolarmente impattante l'incertezza sull'aspetto del finanziamento all'agricoltura che lascia gli Stati nazionali la determinazione di quota parte degli investimenti". "E - ha proseguito il ministro - se posso rassicurare per quanto riguarda il nostro governo che un'eventuale fondo nazionale garantirebbe lo stesso agli agricoltori la tenuta degli stanziamenti, non si può dire altrettanto dei governi di altre nazioni o di governi possibili anche in questa nazione, che potrebbero distorcere l'impostazione finora in essere collocando i fondi per spese che portano magari a un più facile consenso", ha concluso."Abbiamo confermato tutti gli interventi e addirittura previsto altri interventi: in Finanziaria la Carta Dedicata a te verrà confermata. Anzi, la rimoduleremo ancora di più per incentivare l'utilizzo di quei fondi per l'acquisto da filiere nazionali", ha concluso il Ministro. "Quelli che finanziano la Carta, ha aggiunto il ministro, "sono fondi italiani e quindi più riusciamo a garantire l'acquisizione dei beni italiani più otteniamo due risultati: