Piazza Affari: scambi al rialzo per Intercos

(Teleborsa) - Avanza il produttore di prodotti cosmetici
, che guadagna bene, con una variazione del 2,74%.
Lo scenario su base settimanale di Intercos
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico di Intercos
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 11,8 Euro con area di resistenza individuata a quota 12,12. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 11,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)