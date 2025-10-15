Milano 12:33
42.233 +0,37%
Nasdaq 14-ott
24.579 0,00%
Dow Jones 14-ott
46.270 0,00%
Londra 12:33
9.401 -0,54%
Francoforte 12:33
24.284 +0,19%

Piazza Affari: scambi in positivo per WIIT

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi in positivo per WIIT
(Teleborsa) - Balza in avanti il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,64%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di WIIT, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di WIIT segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 18,41 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 18,89. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 18,15.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```