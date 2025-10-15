Piazza Affari: scambi in positivo per WIIT

(Teleborsa) - Balza in avanti il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,64%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di WIIT
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di WIIT
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 18,41 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 18,89. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 18,15.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)