Piazza Affari: seduta difficile per Nexi

(Teleborsa) - A picco il gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali
, che presenta un pessimo -4,21%.
Lo scenario su base settimanale di Nexi
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Nexi
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 4,535 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 4,761. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 4,43.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)