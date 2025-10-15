Milano 12:34
42.227 +0,36%
Nasdaq 14-ott
24.579 0,00%
Dow Jones 14-ott
46.270 0,00%
Londra 12:34
9.400 -0,56%
Francoforte 12:34
24.276 +0,16%

Piazza Affari: seduta difficile per Nexi

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - A picco il gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali, che presenta un pessimo -4,21%.

Lo scenario su base settimanale di Nexi rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico di Nexi mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 4,535 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 4,761. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 4,43.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
