Sugar tax e Plastic tax, Assobibe: "Confermato l'ascolto da parte del governo"

(Teleborsa) - "Siamo grati al Governo che si è impegnato nel posticipo di un anno di Sugar tax e Plastic tax, una doppia tassazione che colpiva in stereo il comparto delle bevande analcoliche. Questo risultato è frutto di un ascolto attento delle esigenze di un settore che contribuisce alla crescita del Paese e alla valorizzazione del Made in Italy". È quanto sottolinea– l'associazione di Confindustria che rappresenta le imprese che producono e vendono bevande analcoliche in Italia – commentando l'annuncio di un posticipo di Sugar e Plastic tax a gennaio 2027."Questo ulteriore tempo guadagnato – conclude– permettere un dialogo che auspichiamo ci porti, in 12 mesi, alla definitiva cancellazione di imposte che ormai ogni governo ha posticipato e, per la Sugar tax in particolare, riconoscendone l'inefficacia dal punto di vista della salute oltre all'inutilità sotto l'aspetto economico".