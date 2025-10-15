Svas Biosana, Banca Profilo alza target price e conferma Buy

Banca Profilo

Svas Biosana

(Teleborsa) -ha confermato la) e incrementato il(aper azione dai precedenti 14,8 euro) su, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di dispositivi medici destinati alle strutture sanitarie.Gli analisti ricordano che, a luglio, Svas ha acquisito una partecipazione del 51% in Mehos per 0,9 milioni di euro (0,6x EV/Vendite FY24), pagati in tre anni più un earn-out basato sull'EBITDA in 4 anni (dato non divulgato). Rispetto alle altre operazioni concluse nel 2025, l'acquisizione ha un effetto diluitivo sul margine EBITDA FY24 di circa 0,5 punti percentuali, sebbene il prezzo di acquisizione appaia coerente rispetto allo 0,8x di Megapharm e Hermes Pharma. Banca Profilo interpreta l'operazione come un investimento annuo di circa 0,3 milioni di euro per acquisire competenze in nuovi segmenti, nonché per avviare le operazioni nella regione con il maggior numero di strutture sanitarie. Rispetto alle operazioni precedenti,. Tuttavia, il suooffrono il potenziale per un aumento dei rendimenti attraverso il miglioramento dei margini, che sembra realizzabile, date le comprovate capacità di Svas nella selezione e nell'esecuzione delle operazioni.Banca Profilo haper includere l'acquisizione di Mehos nel secondo semestre del 2025 e consolidare tutti i 12 mesi di Megapharm/Hermes Pharma. Escludendo le acquisizioni, la crescita organica del fatturato per il 2025 è ora prevista all'8,6%, mentre il CAGR per il 2024-2027 è previsto al 9,6% (5,5% organico). L'EBITDA per il 2025-2027 è aumentato in media del 5,2% rispetto alla precedente stima. Il margine EBITDA è stato leggermente rivisto al ribasso, in media di 0,2 punti percentuali. Ciò riflette l'effetto diluitivo di Mehos, ma implica un'espansione della marginalità di Mehos, poiché l'EBITDA nel 2024 era sostanzialmente in pareggio. L'indebitamento netto per il 2025 è aumentato a 34,3 milioni di euro (rispetto ai precedenti 31 milioni di euro), a seguito dell'assorbimento di NWC e dell'acquisizione di Mehos; ciò rappresenta comunque un miglioramento di 9 milioni di euro, poiché viene prevista una normalizzazione di NWC dopo l'impennata dei crediti nel primo semestre del 2025.Il Buy è stato confermato dato il potenziale rialzo rispetto al prezzo attuale e lo: 3,8x EV/EBITDA26 (contro 9,7x), 6,3x P/E 26 (contro 13,5x) e 0,8x P/BV.