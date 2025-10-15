TotalEnergies, produzione in crescita nel 3° trimestre. Migliora il margine di raffinazione

TotalEnergies

(Teleborsa) -, colosso energetico francese, prevede che laper ildel 2025 si attesterà a 2,5 Mboe/giorno, con una crescita del 4% su base annua, superiore alle previsioni annuali e trimestrali di oltre il 3% e nonostante la prevista inversione di tendenza (-50.000 boe/giorno) di Ichthys LNG. Lo si legge in un aggiornamento operativo in previsione dei risultati completi del terzo trimestre.Rispetto al secondo trimestre del 2025, i risultati e il flusso di cassa didovrebbero superare la crescita della produzione di E&P del 4%, grazie all'impatto positivo dei nuovi barili. Il flusso di cassa didovrebbe essere in linea con il secondo trimestre del 2025 in un contesto simile (circa 9 $/Mbtu), mentre i risultati di Integrated LNG saranno influenzati dalla prevista inversione di tendenza di Ichthys LNG.TotalEnergies prevede che i risultati e il flusso di cassa disaranno in linea con il secondo trimestre del 2025 e entro le previsioni annuali. Si prevede che i risultati e il flusso di cassa delmiglioreranno di 400-600 milioni di dollari su base annua, riflettendo il miglioramento del margine di raffinazione in Europa (ERM in crescita a 63 dollari/t rispetto a 15 dollari/t nel terzo trimestre del 2024), nonostante le inversioni di tendenza ad Anversa e Port Arthur.Nonostante un calo del prezzo del petrolio di 10 dollari al barile su base annua, idovrebbero aumentare in un intervallo compreso tra lo 0 e il 5% grazie alla crescita positiva della produzione di idrocarburi e al miglioramento dei risultati del downstream.La società prevede che glisi attesteranno intorno ai 3 miliardi di dollari per il trimestre, beneficiando di circa 500 milioni di dollari di disinvestimenti al netto delle acquisizioni. Infine, prevede un contributo positivo del capitale circolante compreso tra 1 e 2 miliardi di dollari.