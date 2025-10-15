TotalEnergies, produzione in crescita nel 3° trimestre. Migliora il margine di raffinazione

(Teleborsa) - TotalEnergies
, colosso energetico francese, prevede che la produzione di petrolio e gas
per il terzo trimestre
del 2025 si attesterà a 2,5 Mboe/giorno, con una crescita del 4% su base annua, superiore alle previsioni annuali e trimestrali di oltre il 3% e nonostante la prevista inversione di tendenza (-50.000 boe/giorno) di Ichthys LNG. Lo si legge in un aggiornamento operativo in previsione dei risultati completi del terzo trimestre.
Rispetto al secondo trimestre del 2025, i risultati e il flusso di cassa di Exploration & Production
dovrebbero superare la crescita della produzione di E&P del 4%, grazie all'impatto positivo dei nuovi barili. Il flusso di cassa di Integrated LNG
dovrebbe essere in linea con il secondo trimestre del 2025 in un contesto simile (circa 9 $/Mbtu), mentre i risultati di Integrated LNG saranno influenzati dalla prevista inversione di tendenza di Ichthys LNG.
TotalEnergies prevede che i risultati e il flusso di cassa di Integrated Power
saranno in linea con il secondo trimestre del 2025 e entro le previsioni annuali. Si prevede che i risultati e il flusso di cassa del Downstream
miglioreranno di 400-600 milioni di dollari su base annua, riflettendo il miglioramento del margine di raffinazione in Europa (ERM in crescita a 63 dollari/t rispetto a 15 dollari/t nel terzo trimestre del 2024), nonostante le inversioni di tendenza ad Anversa e Port Arthur.
Nonostante un calo del prezzo del petrolio di 10 dollari al barile su base annua, i risultati e il flusso di cassa dei segmenti di business
dovrebbero aumentare in un intervallo compreso tra lo 0 e il 5% grazie alla crescita positiva della produzione di idrocarburi e al miglioramento dei risultati del downstream.
La società prevede che gli investimenti netti
si attesteranno intorno ai 3 miliardi di dollari per il trimestre, beneficiando di circa 500 milioni di dollari di disinvestimenti al netto delle acquisizioni. Infine, prevede un contributo positivo del capitale circolante compreso tra 1 e 2 miliardi di dollari.