A2A lancia primo blue bond emesso in Italia

A2A

(Teleborsa) -ha lanciato un’emissione obbligazionaria condi 5 anni in private placement,pari a 2,875% ed ammontare di 155 milioni di euro. Si tratta, spiega la società in una nota, del primo bond emesso in Italia in formato “blue” i cui proventi saranno destinati alla tutela e alla valorizzazione della risorsa idrica finanziando gli “Eligibile Blue Projects”.Con questo strumento - in linea con il Blue Finance Addendum al Sustainable Finance Framework pubblicato da A2A a settembre 2025 - il Gruppo rafforza il proprio ruolo nella finanza sostenibile.I progetti che verranno finanziati o rifinanziati rientrano nella categoria “Sustainable water and wastewater management” del Sustainable Finance Framework, riguardano la gestione e lo sviluppo della rete idrica (acquedotti e fognature) e di impianti di depurazione e sono legati agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite 6 (Clean Water and Sanitation) e 12 (Responsible Consumption andProduction).La, ovvero la componente della finanza sostenibile con focus sulla rigenerazione, protezione e uso sostenibile delle risorse idriche e marine, sta riscuotendo sempre maggior interesse da parte di emittenti, investitori, istituzioni finanziarie e regolatori. A2A, già attiva nel ciclo idrico integrato, con questa operazione in formato blue conferma il proprio impegno nella tutela e valorizzazione dell’acqua.Ilrientra nella strategia del Gruppo volta a garantire e a diversificare le fonti di finanziamento sostenibile a condizioni competitive e rappresenta un ulteriore rafforzamento del rapporto tra A2A, le banche di relazione e gli stakeholders.In vista dell'emissione A2A ha aggiornato la strategia di finanza sostenibile introducendo nell’attuale Sustainable Finance Framework la componente legata alla Blue Finance tramite il Blue Finance Addendum, pubblicato a settembre 2025. Gli strumenti in formato blue che saranno emessi ai sensi del Sustainable Finance Framework saranno allineati alle Guidelines for Blue Finance Versione 2.0, pubblicatedalla International Finance Corporation (IFC) a settembre 2025, ai Green Bond Principles (GBPs) pubblicati dalla International Capital Market Association (ICMA) – versione 2021, e ai Green Loan Principles (GLPs) pubblicati dalla Loan Market Association (LMA) – versione 2023. S&P Global Ratings ha pubblicato un aggiornamento della propria Second Party Opinion (SPO) al Sustainable Finance Framework confermando, per la categoria di attività blue, anche l’allineamento alle Guidelines for Blue Finance della IFC.I titoli, regolati da legge inglese e sottoscritti da primari investitori italiani ed esteri saranno emessi a valere sul Programma European Medium Term Notes approvato a dicembre 2024 (e aggiornato tramite Supplemento a gennaio e a settembre 2025) dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e saranno ammessi a quotazione sul Mercato Obbligazionario Telematico (MOT) gestito daBorsa Italiana a partire dal 23 ottobre 2025.Il Private Placement è stato coordinato da BofA Securities, Goldman Sachs International e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario. A2A è stata assistita da Simmons & Simmons e le banche da Linklaters.