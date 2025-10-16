Milano 17:35
ANFIR, Vietti: "Innovazione necessaria anche per le finanziarie regionali"
(Teleborsa) - "L’innovazione tecnologica oggi non è più un optional, ma una scelta assolutamente necessaria e inderogabile per tutti, quindi anche per le finanziarie regionali". E' quanto affermato da Michele Vietti, presidente dell'ANFIR alla IV edizione dell’AI&VR Festival Multiverse World organizzata a Torino da ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori.

"I nuovi strumenti tecnologici applicati alla finanza - prosegue - rappresentano una struttura portante della nuova economia digitale e garantiscono risultati di maggiore efficienza, di maggiore trasparenza e soprattutto di maggiore tempestività. Per questo le finanziarie regionali li devono veicolare a tutti i propri stakeholder".

A proposito del cambio di modello dettato anche dalla normativa europea, il presidente Vietti ha aggiunto "stiamo passando dall’Open Banking all’Open Finance, cioè dalla condivisione dei dati bancari alla condivisione di quelli finanziari tra tutti gli operatori del settore. In questo modo, i dati tornano ai cittadini e alle imprese e rappresentano un volano per nuovi servizi sempre più personalizzati. Tutto questo presuppone la fiducia degli utenti rispetto alla garanzia della conservazione della segretezza dei dati. In questo, il ruolo delle finanziarie regionali può essere fondamentale per dare fiducia a imprese e ai cittadini e per incentivare verso una sempre più marcata economia digitale".
