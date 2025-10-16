ANFIR, Vietti: "Innovazione necessaria anche per le finanziarie regionali"

(Teleborsa) - "L’innovazione tecnologica oggi non è più un optional
, ma una scelta assolutamente necessaria e inderogabile
per tutti, quindi anche per le finanziarie regionali". E' quanto affermato da Michele Vietti
, presidente dell'ANFIR
alla IV edizione dell’AI&VR Festival Multiverse World organizzata a Torino da ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori.
"I nuovi strumenti tecnologici applicati alla finanza - prosegue - rappresentano una struttura portante della nuova economia digitale e garantiscono risultati di maggiore efficienza, di maggiore trasparenza e soprattutto di maggiore tempestività. Per questo le finanziarie regionali li devono veicolare a tutti i propri stakeholder".
A proposito del cambio di modello dettato anche dalla normativa europea
, il presidente Vietti ha aggiunto "stiamo passando dall’Open Banking all’Open Finance
, cioè dalla condivisione dei dati bancari alla condivisione di quelli finanziari tra tutti gli operatori del settore. In questo modo, i dati tornano ai cittadini e alle imprese e rappresentano un volano per nuovi servizi sempre più personalizzati
. Tutto questo presuppone la fiducia degli utenti
rispetto alla garanzia della conservazione della segretezza dei dati. In questo, il ruolo delle finanziarie regionali può essere fondamentale per dare fiducia a imprese e ai cittadini e per incentivare verso una sempre più marcata economia digitale".