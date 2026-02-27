Scuola, concluso tavolo tecnico su Pnrr. Anief sollecita distribuzione risorse

"Si è appena concluso al Mim il tavolo tecnico con l'unità di missione Pnrr guidato da Montesarchio, con il supporto di Del Fuoco dell'ufficio rendicontazione. Come organizzazione sindacale abbiamo segnalato numerose criticità ad iniziare dalla necessità di erogare le risorse alle scuole all'esito della validazione delle rendicontazioni". È quanto afferma"Il personale – prosegue– deve essere pagato dopo aver lavorato su questi progetti, così come le scuole hanno l'obbligo di adempere l'obbligazioni assunte nei confronti degli operatori economici. Ancora abbiamo posto l'attenzione sulla proroga necessaria per alcuni progetti i cui termini per gli affidamenti scadono il 31 di marzo. È impensabile che le scuole possano terminare queste progettualità entro il 31 marzo, data la necessità di rivolgersi per gli affidamenti alle stazioni appaltanti qualificate o le CUC, i cui tempi medi richiedono almeno 4 mesi. Abbiamo chiesto chiarezza sull'utilizzo dei costi indiretti. Occorre una nota per sapere come poter spendere le economie residuate sui costi indiretti, così come va chiarita la questione del compenso dei dirigenti scolastici, lasciato alla confusione generata dai vari uffici scolastici regionali e ciò finisce per creare delle conflittualità all'interno delle stesse istituzioni scolastiche tra dirigenti e DSGA. In chiusura non possiamo che non segnalare le continue molestie burocratiche discendenti dalle rendicontazioni farraginose, da una piattaforma che non ha funzionato come doveva, per cui ci schieriamo dalla parte del personale DSGA e degli uffici amministrativi. Basta con le molestie burocratiche, è tempo di risposte chiare e definitive da parte dell'amministrazione".