Sui livelli della vigilia Tokyo dopo il record di 58mila punti, vola Seul spinta da chip e AI

(Teleborsa) - Si muove in frazionale ribasso Tokyo
, con il Nikkei 225
che sta lasciando sul parterre lo 0,02%, mentre, al contrario, Shenzhen
procede a piccoli passi, avanzando dello 0,79%.
Focus degli investitori il comparto tecnologico
, anche se i guadagni regionali sono stati in parte limitati dai dati sull'occupazione Usa
, che hanno ridotto le aspettative di un imminente taglio dei tassi da parte della Federal Reserve.
L'indice sudcoreano KOSPI
è balzato di quasi il 3%, raggiungendo il massimo storico di 5.515,8 punti. Il rally è stato innescato da Samsung Electronics
, che ha segnato un progresso superiore al 6% dopo che i vertici aziendali hanno confermato il vantaggio tecnologico nei chip di memoria di nuova generazione HBM4. Anche SK Hynix
ha beneficiato dell'entusiasmo per l'hardware dedicato all'AI, chiudendo in rialzo del 3,5%.
A Tokyo, il Nikkei 225
ha superato per la prima volta la soglia psicologica dei 58.000 punti
. Gli investitori continuano a scommettere sul cosiddetto "Takaichi trade
", accogliendo con favore le politiche pro-crescita del Primo Ministro Sanae Takaichi, focalizzate su difesa, industria nazionale e condizioni finanziarie accomodanti.
In discesa Hong Kong
(-0,93%); ottima la prestazione di Seul
(+2,72%).
In lieve ribasso Mumbai
(-0,61%); senza direzione Sydney
(0%).
Sostanziale invarianza per l'euro contro la valuta nipponica
, che passa di mano con un trascurabile -0,05%. Giornata incolore per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,25% rispetto alla seduta precedente. Seduta sostanzialmente invariata per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che tratta con un moderato -0,08%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
scambia 2,23%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,78%.