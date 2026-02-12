Sui livelli della vigilia Tokyo dopo il record di 58mila punti, vola Seul spinta da chip e AI

Tokyo

(Teleborsa) - Si muove in frazionale ribasso, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,02%, mentre, al contrario,procede a piccoli passi, avanzando dello 0,79%.Focus degli investitori il, anche se i guadagni regionali sono stati in parte limitati dai, che hanno ridotto le aspettative di un imminente taglio dei tassi da parte della Federal Reserve.L'indice sudcoreanoè balzato di quasi il 3%, raggiungendo il massimo storico di 5.515,8 punti. Il rally è stato innescato da, che ha segnato un progresso superiore al 6% dopo che i vertici aziendali hanno confermato il vantaggio tecnologico nei chip di memoria di nuova generazione HBM4. Ancheha beneficiato dell'entusiasmo per l'hardware dedicato all'AI, chiudendo in rialzo del 3,5%.A Tokyo, ilha superato per la prima volta la soglia psicologica dei. Gli investitori continuano a scommettere sul cosiddetto "", accogliendo con favore le politiche pro-crescita del Primo Ministro Sanae Takaichi, focalizzate su difesa, industria nazionale e condizioni finanziarie accomodanti.In discesa(-0,93%); ottima la prestazione di(+2,72%).In lieve ribasso(-0,61%); senza direzione(0%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,05%. Giornata incolore per l', che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,25% rispetto alla seduta precedente. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,08%.Il rendimento dell'scambia 2,23%, mentre il rendimento per ilè pari 1,78%.