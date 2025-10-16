Banco BPM, offerta di riacquisto per cassa di bond 2026 con emissione di nuovi titoli

Banco BPM

(Teleborsa) -ha annunciato unarivolta alla totalità del propriodenominato "€500,000,000 6.00 per cent. Senior Non-Preferred Notes due 13 September 2026", emesso a valere dello Euro Medium Term Note Programme da 25 miliardi di euro dell'emittente, con un importo nominale complessivo in circolazione di 500 milioni di euro. L'offerta terminerà alle ore 17.00 (CET) del 23 ottobre 2025.L'offerta, che viene effettuata, è in linea con la gestione proattiva da parte dell'emittente delle proprie passività. In aggiunta, l'offerta offre liquidità agli investitori che vi aderiranno e al contempo fornisce ai medesimi l'opportunità di reinvestire i fondi nei nuovi titoli.In particolare, ha annunciato la propria intenzione di emetterea valere del Programma EMTN, per undi euro da offrire, a condizioni di mercato, ad investitori qualificati. I nuovi titoli saranno quotati presso la Luxembourg Stock Exchange, ammessi alla negoziazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e saranno valutati da primarie agenzie di rating.