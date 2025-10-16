Milano 17:35
Bankitalia, Panetta: sistemi finanziari efficienti fondamentali per crescita iclusiva

Il Governatore ha espresso apprezzamento per la Strategia per l'Occupazione della Banca Mondiale

(Teleborsa) - Il Governatore della banca d'Italia Fabio Panetta, in occasione del 112° incontro del Development Committee della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale, ha accolto con favore la nuova Strategia per l'Occupazione della Banca Mondiale, sottolineandone il ruolo nel promuovere l'occupazione, la produttività e lo sviluppo del settore privato per ridurre la povertà e le tensioni sociali.

Il Governatore ha ricordato che l'Africa è al centro della sfida globale per l'occupazione, con l'Italia che sostiene attivamente le iniziative della Banca Mondiale in tutto il continente nell'ambito del Piano Mattei.

Affinché la Strategia per l'Occupazione abbia successo - ha sottolineato Panetta - i Paesi a basso reddito devono innanzitutto garantire infrastrutture essenziali – energia, acqua e telecomunicazioni – e investire in sistemi educativi allineati alle esigenze di competenze in evoluzione, guidate dall'intelligenza artificiale e adattate ai contesti nazionali.

Il rafforzamento dei sistemi finanziari e l'integrazione dei mercati dei capitali sono fondamentali per aumentare la produttività, mobilitare gli investimenti e promuovere una crescita inclusiva. Sistemi di pagamento efficienti e accessibili, in particolare i pagamenti transfrontalieri, sono essenziali per favorire il commercio e le rimesse. A tal proposito, Panetta ha sottolineato l'urgente necessità di ridurre i costi delle rimesse, che restano elevati al 6,5% per i paesi a basso reddito e al 9% nell'Africa subsahariana, nonostante i flussi totali superino i 685 miliardi di dollari nel 2024, superando sia gli investimenti diretti esteri (IDE) sia gli aiuti ufficiali.
