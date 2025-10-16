Bankitalia, Panetta: sistemi finanziari efficienti fondamentali per crescita iclusiva

(Teleborsa) - Il Governatore della banca d'Italia Fabio Panetta
, in occasione del 112° incontro del Development Committee della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale, ha accolto con favore la nuova Strategia per l'Occupazione della Banca Mondiale
, sottolineandone il ruolo nel promuovere l'occupazione, la produttività e lo sviluppo del settore privato per ridurre la povertà e le tensioni sociali.
Il Governatore ha ricordato che l'Africa è al centro della sfida globale per l'occupazione
, con l'Italia che sostiene attivamente le iniziative della Banca Mondiale in tutto il continente nell'ambito del Piano Mattei
.
Affinché la Strategia per l'Occupazione abbia successo - ha sottolineato Panetta - i Paesi a basso reddito devono innanzitutto garantire infrastrutture essenziali
– energia, acqua e telecomunicazioni – e investire in sistemi educativi
allineati alle esigenze di competenze in evoluzione, guidate dall'intelligenza artificiale e adattate ai contesti nazionali.
Il rafforzamento dei sistemi finanziari
e l'integrazione dei mercati dei capitali
sono fondamentali
per aumentare la produttività, mobilitare gli investimenti e promuovere una crescita inclusiva
. Sistemi di pagamento efficienti e accessibili, in particolare i pagamenti transfrontalieri, sono essenziali per favorire il commercio e le rimesse. A tal proposito, Panetta ha sottolineato l'urgente necessità di ridurre i costi delle rimesse
, che restano elevati al 6,5% per i paesi a basso reddito e al 9% nell'Africa subsahariana, nonostante i flussi totali superino i 685 miliardi di dollari nel 2024, superando sia gli investimenti diretti esteri (IDE) sia gli aiuti ufficiali.