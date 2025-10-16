Milano 11:15
41.943 +0,09%
Nasdaq 15-ott
24.745 0,00%
Dow Jones 15-ott
46.253 -0,04%
Londra 11:16
9.421 -0,04%
Francoforte 11:15
24.171 -0,04%

Bilancia commerciale globale Italia in agosto

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Bilancia commerciale globale Italia in agosto
Italia, Bilancia commerciale globale in agosto pari a 2,05 Mld Euro, in calo rispetto al precedente 7,83 Mld Euro (la previsione era 8,94 Mld Euro).
Condividi
```