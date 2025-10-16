CDP, Consiglio di Amministrazione approva operazioni per oltre 2,6 miliardi

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, presieduto da Giovanni Gorno Tempini, su proposta dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale, Dario Scannapieco, ha deliberatodi euro a favore di infrastrutture strategiche, imprese italiane, Enti locali e Cooperazione internazionale. La riunione si è svolta fuori degli uffici di Roma, presso la sede della Fondazione di Sardegna a Cagliari, per sottolineare la vicinanza di CDP al territorio.In linea con gli obiettivi definiti dal Piano Strategico 2025-2027, il Consiglio ha dispostoap attive sul mercato nazionale. Sono state inoltre deliberate nuove iniziative volte a favorire ilper il Paese, nonché a progetti di realtà aziendali che puntano all’innovazione e all’espansione sui mercati.Il CdA di Cassa Depositi e Prestiti, confermando la solidità della relazione che lega storicamente CDP alle Pubbliche Amministrazioni, ha approvato. Tra gli interventi deliberati anche la concessione di fondi per investimenti finalizzati ale iniziative per l’efficiente gestione delle risorse a disposizione degli Enti, al fine di ampliare i benefici per il territorio.Infine, il Consiglio ha dato il via libera adella Cooperazione internazionale allo scopo di supportare micro, piccole e medie imprese. In particolare, i finanziamenti sono rivolti ao attive nelle aree rurali e operanti in settori rilevanti per lo sviluppo sostenibile.