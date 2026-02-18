Sabaf annuncia l'improvvisa scomparsa dell'Ad Pietro Iotti

(Teleborsa) - Sabaf
ha annunciato oggi l’improvvisa scomparsa dell’Amministratore delegato Pietro Iotti
, venuto a mancare nelle scorse ore.
"Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, il management e tutti i dipendenti di Sabaf - si legge in una nota -esprimono le più sentite condoglianze e la propria vicinanza alla famiglia e ai suoi cari in questo momento di grande tristezza".Il Consiglio di Amministrazione
sarà convocato con urgenza
, come previsto dallo Statuto sociale, per assumere le necessarie determinazioni.
Il titolo Sabaf in Borsa sta cedendo circa l'1% questa mattina.