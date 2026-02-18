Milano 11:19
Sabaf annuncia l'improvvisa scomparsa dell'Ad Pietro Iotti

Finanza
(Teleborsa) - Sabaf ha annunciato oggi l’improvvisa scomparsa dell’Amministratore delegato Pietro Iotti, venuto a mancare nelle scorse ore.

"Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, il management e tutti i dipendenti di Sabaf - si legge in una nota -esprimono le più sentite condoglianze e la propria vicinanza alla famiglia e ai suoi cari in questo momento di grande tristezza".

Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato con urgenza, come previsto dallo Statuto sociale, per assumere le necessarie determinazioni.

Il titolo Sabaf in Borsa sta cedendo circa l'1% questa mattina.
