CDP Venture Capital lancia Novagria Ventures con 5,65 milioni di euro di dotazione iniziale

(Teleborsa) - CDP Venture Capital lancia Novagria Ventures
, un progetto di venture building per la filiera agroalimentare
, allo scopo di stimolare la nascita di nuove imprese innovative in grado di sostenere l'efficientamento dell'intera catena di valore del mercato. Attraverso il Fondo Boost Innovation, CDP Venture Capital - di intesa con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy - ha favorito la costituzione Novagria Ventures, società di scopo dedicata alla costruzione e al lancio di nuove iniziative imprenditoriali che svilupperanno prodotti o servizi per la digitalizzazione e l'innovazione delle PMI che operano nella filiera agroalimentare.
Con un investimento complessivo di 5,65 milioni di euro da parte di cinque partner
, l'obiettivo di Novagria Ventures sarà creare fino a 6 nuove imprese nei prossimi 3 anni, che saranno oggetto di successivi investimenti in equity da parte del Fondo Boost Innovation di CDP Venture Capital per un ammontare fino a circa 25 milioni di euro, che potranno generare un effetto di addizionalità sul mercato con investimenti complessivi fino a circa 45 milioni di euro.
Aderiscono a Novagria Ventures, in qualità di investitori
: GELLIFY - innovation factory globale che integra strategia, design e tecnologia, supportando le organizzazioni a implementare nuovi modelli di business, roadmap tecnologiche, strategie digitali e prodotti - che opererà da venture builder partner gestendo la costruzione delle nuove iniziative; Mutti, storica azienda di Parma, leader in Europa nel mercato dei derivati del pomodoro che dal 1899, facendo leva sui valori chiave di qualità e tradizione italiana assieme al rispetto per la filiera e il territorio, si dedica esclusivamente al pomodoro 100% italiano; Sipcam Oxon, multinazionale italiana che da 80 anni è attiva nello sviluppo, produzione e commercializzazione di soluzioni per la difesa e la nutrizione delle colture, come agrofarmaci, biostimolanti, biorazionali, fertilizzanti speciali e sementi; Crédit Agricole Italia, parte del Gruppo Crédit Agricole
, tra i primi 10 gruppi bancari al mondo presente in 46 paesi fra cui l'Italia.
"Con il lancio di Novagria Ventures portiamo sul campo un modello ancora poco presente in Italia: una vera fabbrica di nuove imprese, costruite a partire dai bisogni reali della filiera agroalimentare e sviluppate fianco a fianco con i suoi protagonisti. In un mercato sempre più polarizzato dall'hype sull'Intelligenza Artificiale è l'industria stessa a investire sull'innovazione digitale che le serve, in un'alleanza strutturata tra imprenditori che conoscono la filiera, attori istituzionali, privati e player dell'ecosistema”, afferma Michele Giordani, Managing Partner & Founder di GELLIFY - CEO del Venture Builder
.
"La nostra storia ci insegna che qualità e tradizione devono sempre dialogare con la capacità di innovare. Solo così possiamo garantire un futuro solido e sostenibile al settore agroalimentare italiano, che oggi rappresenta un patrimonio da valorizzare e rendere sempre più competitivo - aggiunge Francesco Mutti, CEO di Mutti
- Per questo siamo orgogliosi di sostenere la nascita di Novagria Ventures che, attraverso l'innovazione e la digitalizzazione, ambisce a rafforzare le nostre PMI e creare nuove opportunità per l'intero comparto".
"Dal 1946 siamo orgogliosi di supportare gli agricoltori con il nostro lavoro, che svolgiamo con competenza, tecnica, passione e indipendenza - dichiara Nadia Gagliardini, Presidente di Sipcam Oxon
- Le tecnologie sono una delle chiavi per sostenere il futuro del mondo agricolo e per garantire la sicurezza alimentare globale. Insieme agli altri partner, sosteniamo Novagria Ventures, importante progetto di innovazione e digitalizzazione perché costituisce un'opportunità concreta per trovare soluzioni che rafforzino la competitività della filiera agroalimentare italiana".
"Insieme a CDP Venture Capital e agli altri partner metteremo a disposizione tutta la nostra expertise e il nostro supporto per sostenere un settore che è una delle colonne portanti del nostro sistema economico e siamo felici che il Venture Builder abbia la sua perfetta collocazione nel Village di Parma, che ha tra i suoi punti di forza la relazione con il settore Agri Agro", conclude Roberto Ghisellini, Condirettore Generale di Crédit Agricole Italia
.