CDP Venture Capital lancia Novagria Ventures con 5,65 milioni di euro di dotazione iniziale

(Teleborsa) -, un progetto di, allo scopo di stimolare la nascita di nuove imprese innovative in grado di sostenere l'efficientamento dell'intera catena di valore del mercato. Attraverso il Fondo Boost Innovation, CDP Venture Capital - di intesa con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy - ha favorito la costituzione Novagria Ventures, società di scopo dedicata alla costruzione e al lancio di nuove iniziative imprenditoriali che svilupperanno prodotti o servizi per la digitalizzazione e l'innovazione delle PMI che operano nella filiera agroalimentare.Con un, l'obiettivo di Novagria Ventures sarà creare fino a 6 nuove imprese nei prossimi 3 anni, che saranno oggetto di successivi investimenti in equity da parte del Fondo Boost Innovation di CDP Venture Capital per un ammontare fino a circa 25 milioni di euro, che potranno generare un effetto di addizionalità sul mercato con investimenti complessivi fino a circa 45 milioni di euro.Aderiscono a Novagria Ventures, in qualità di: GELLIFY - innovation factory globale che integra strategia, design e tecnologia, supportando le organizzazioni a implementare nuovi modelli di business, roadmap tecnologiche, strategie digitali e prodotti - che opererà da venture builder partner gestendo la costruzione delle nuove iniziative; Mutti, storica azienda di Parma, leader in Europa nel mercato dei derivati del pomodoro che dal 1899, facendo leva sui valori chiave di qualità e tradizione italiana assieme al rispetto per la filiera e il territorio, si dedica esclusivamente al pomodoro 100% italiano; Sipcam Oxon, multinazionale italiana che da 80 anni è attiva nello sviluppo, produzione e commercializzazione di soluzioni per la difesa e la nutrizione delle colture, come agrofarmaci, biostimolanti, biorazionali, fertilizzanti speciali e sementi; Crédit Agricole Italia, parte del Gruppo, tra i primi 10 gruppi bancari al mondo presente in 46 paesi fra cui l'Italia."Con il lancio di Novagria Ventures portiamo sul campo un modello ancora poco presente in Italia: una vera fabbrica di nuove imprese, costruite a partire dai bisogni reali della filiera agroalimentare e sviluppate fianco a fianco con i suoi protagonisti. In un mercato sempre più polarizzato dall'hype sull'Intelligenza Artificiale è l'industria stessa a investire sull'innovazione digitale che le serve, in un'alleanza strutturata tra imprenditori che conoscono la filiera, attori istituzionali, privati e player dell'ecosistema”, afferma"La nostra storia ci insegna che qualità e tradizione devono sempre dialogare con la capacità di innovare. Solo così possiamo garantire un futuro solido e sostenibile al settore agroalimentare italiano, che oggi rappresenta un patrimonio da valorizzare e rendere sempre più competitivo - aggiunge- Per questo siamo orgogliosi di sostenere la nascita di Novagria Ventures che, attraverso l'innovazione e la digitalizzazione, ambisce a rafforzare le nostre PMI e creare nuove opportunità per l'intero comparto"."Dal 1946 siamo orgogliosi di supportare gli agricoltori con il nostro lavoro, che svolgiamo con competenza, tecnica, passione e indipendenza - dichiara- Le tecnologie sono una delle chiavi per sostenere il futuro del mondo agricolo e per garantire la sicurezza alimentare globale. Insieme agli altri partner, sosteniamo Novagria Ventures, importante progetto di innovazione e digitalizzazione perché costituisce un'opportunità concreta per trovare soluzioni che rafforzino la competitività della filiera agroalimentare italiana"."Insieme a CDP Venture Capital e agli altri partner metteremo a disposizione tutta la nostra expertise e il nostro supporto per sostenere un settore che è una delle colonne portanti del nostro sistema economico e siamo felici che il Venture Builder abbia la sua perfetta collocazione nel Village di Parma, che ha tra i suoi punti di forza la relazione con il settore Agri Agro", conclude