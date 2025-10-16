CECOP: Monica Fantini eletta Presidente

(Teleborsa) -a Confederazione Europea delle Cooperative di Produzione, Lavoro e Servizi. L’elezione oggi a Bruxelles durante l’Assemblea Generale di CECOP.Con questa elezione, FSuccede a- che porta con sé una vasta esperienza nello sviluppo cooperativo e nella gestione di progetti internazionali- è attualmente Presidente di Conscoop, un consorzio italiano di cooperative attive nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture. Inoltre, ricopre il ruolo di Vicepresidente di Legacoop Produzione e Servizi ed è membro degli organi direttivi di Legacoop sia a livello territoriale che nazionale.una grande responsabilità essere nominata Presidente di CECOP. Dobbiamo lavorare insieme per avanzare proposte concrete che coniughino innovazione responsabile, competitività e sviluppo sociale, contribuendo all’autonomia strategica dell’Europa. L’epoca complessa che stiamo vivendo richiede un impegno straordinario da parte della nostra rete. In tutta Europa c’è un bisogno senza precedenti di cooperative, alla luce dei valori socio-economici che esse rappresentano, e il prossimo MFF (Quadro Finanziario Pluriennale) dovrà tenerne conto” — ha dichiaratoopo la sua elezione.“L’elezione di Monica Fantini alla Presidenza di CECOP è per noi motivo di grande orgoglio e rappresenta un importante riconoscimento per il ruolo e l’autorevolezza della cooperazione italiana di Legacoop in Europa, confermando il contributo strategico del nostro movimento nella costruzione di un modello di sviluppo cooperativo a livello europeo. Una nomina che rafforza la rappresentanza di Legacoop Produzione e Servizi ai vertici della Confederazione. Dal 2021, infatti, Francesca Montalti, responsabile del settore industriale, ricopre la carica di Vicepresidente di CECOP. Siamo certi che l’esperienza, la visione strategica e la profonda conoscenza del movimento cooperativo di Monica Fantini daranno un contributo decisivo per rafforzare la voce delle cooperative di lavoro nel dibattito europeo e contribuire alla definizione delle politiche che plasmeranno il futuro dell’economia sociale in Europa” – hanno commentato