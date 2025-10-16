Commercialisti, il bilancio come leva strategica di credibilità e competitività

A2A

(Teleborsa) -non è più solo un adempimento tecnico, ma una. È quanto emerso dalla tappa napoletana dell’, dal titolo "Il tempo non si ferma", promossa da, che ha riunito a Palazzo Calabritto istituzioni, imprese e professionisti per discutere il valore del reporting nella transizione sostenibile.Realizzato in collaborazione con A2A,, presieduto da Eraldo Turi, l’incontro si è aperto con gli interventi di, Presidente della Fondazione ODCEC Napoli,, Consigliere nazionale FERPI e CEO di Incoerenze,Presidente della Commissione Sostenibilità dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, e, Delegata Sostenibilità dell’Odcec Napoli, che hanno ribadito come il bilancio rappresenti oggi una componente essenziale della reputazione e della cultura della sostenibilità.Moderati da, Delegata FERPI Campania e Communication Director di SMA Road Safety, i lavori hanno esplorato il"La sostenibilità rappresenta un’opportunità professionale elevata per chi decide di investirvi. - ha affermato(Consigliere Odcec Napoli) - Anche se l’Europa rallenta sui tempi normativi, il punto di non ritorno è già iniziato: le aziende, anche senza obblighi di legge, sono ormai spinte dal mercato, dalle banche e dalle filiere".Sempre dalla commissione sostenibilità dell’ODCEC,ha affermato che "la sostenibilità non è una novità, ma il trasferimento all’esterno di regole di comportamento imprenditoriale che devono essere seguite e comunicate. Comunicarla significa valorizzare il proprio brand e costruire fiducia".(Confindustria Caserta – Gruppo Getra) ha raccontato come la redazione del primo report di sostenibilità abbia reso il gruppo "più consapevole e innovativo", mentre(Confindustria Salerno – Sider Pagani) ha richiamato l’importanza di accompagnare le PMI verso modelli più responsabili., Responsabile Sostenibilità di ANAS, ha sottolineato che "il dialogo con le comunità locali è fondamentale, pertanto serve una comunicazione capace di tradurre gli investimenti in benefici sociali e ambientali comprensibili".Fra le società partecipanti anche: per il Gruppo la sostenibilità è al centro di tutti i business, raccontarla in modo chiaro e trasparente significa coinvolgere cittadini e stakeholder in un percorso condiviso, dove risultati economici, ambientali e sociali sono in equilibrio.(Ordine dei Giornalisti della Campania) ha richiamato l’importanza di un linguaggio accessibile e formativo,(ForHumanCommunity) quella di una "grammatica comune" tra scuole, imprese e cittadini, mentre(Accademia di Belle Arti di Napoli – Pluffstudio) ha ribadito il ruolo del design nei processi decisionali come parte integrante della visione sostenibile d’impresa.In chiusura,(FERPI – Hitachi Rail) ha invitato le organizzazioni a "candidarsi non solo per competere, ma per crescere e valorizzare le proprie pratiche di trasparenza".ha concluso sottolineando la necessità di "rafforzare le sinergie tra ordini professionali e imprese per costruire un modello di sviluppo realmente inclusivo e orientato al futuro".