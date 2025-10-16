Copernico Sim, upgrade a Buy di Banca Finnat con aumento target price

Copernico Sim

(Teleborsa) - Banca Finnat ha incrementato aper azione (dai precedenti 7,08 euro) ilsu, Società di Intermediazione Mobiliare attiva nel mercato dei servizi finanziari e quotata su Euronext Growth Milan, migliorando laa "" da "Hold".Copernico Sim ha archiviato ilcon Asset Under Management (AUM) in crescita del 2,81%, da 751 milioni di euro del primo semestre 2024 a 772 milioni (897 milioni le precedenti stime degli analisti per fine 2025). Il margine di intermediazione ha registrato una crescita del 4,06%, da 1,9 milioni nel primo semestre 2024 a 2 milioni di euro (4,9 milioni quanto precedentemente atteso a consuntivo 2025), con un quoziente del margine sugli AUM cresciuto anch'esso dallo 0,25% precedente allo 0,26%. L'utile netto si è attestato a 16 mila euro (791 mila attesi) rispetto a 46 mila al 30.06.2024.Alla luce dei risultati del primo semestre 2025, Banca Finnat ha. Prevede ora una crescita media annua degli Asset Under Management pari all'11,32%, dal 14,12% delle nostre stime, con un Margine di Intermediazione che dovrebbe attestarsi a 4,4 milioni di euro a consuntivo 2025 da 4,9 milioni rispetto alle precedenti stime e a 6,8 milioni nel 2028 (7,5 milioni le precedenti stime). L'utile netto lo stima attestarsi a 337 mila euro a consuntivo 2025 (791 migliaia le precedenti stime), per giungere a 2 milioni a fine periodo previsionale (2,3 milioni le nostre precedenti stime).