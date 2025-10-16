DeA Capital Real Estate lancia il suo primo fondo di credito immobiliare

(Teleborsa) -ha annunciato il, interamente dedicato ad investitori istituzionali internazionali. La strategia d'investimento del nuovo Fondo di crediti prevede principalmente operazioni di direct lending garantiti da asset immobiliari, al fine di accrescere il valore delle quote e distribuire i risultati della gestione. Gli investimenti potranno comprendere qualsiasi tipologia di finanziamento connessi ad operazioni immobiliari di varia natura e struttura, coerentemente con gli obiettivi del Fondo."Originare e strutturare nuovi prodotti di investimento durante il complicato quadro geopolitico che stiamo attraversando è, secondo me, non soltanto un'opzione ma deve diventare una necessità e il lancio di questo nuovo Fondo di credito immobiliare rappresenta un passo significativo per la nostra SGR che ha saputo dimostrare ancora una volta la sua capacità di proporre prodotti d'investimento innovativi in grado di riscontrare il favore del mercato - ha commentato- Sono infatti sempre più persuaso che l'innovazione nella gestione del risparmio sia oggi imprescindibile per rispondere ad una domanda sempre più sofisticata e consapevole da parte dei nostri investitori".